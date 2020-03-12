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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 16:51

ЕЦБ обнародовал пакет мер для поддержания ликвидности

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Об этом регулятор сообщил после заседания 12 марта. Он также анонсировал меры по поддержанию ликвидности.

Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

ЕЦБ обещал сохранять ставки на этом уровне или ниже до тех пор, пока инфляция в еврозоне не приблизится к целевому показателю Центробанка.

Также ЕЦБ сообщил, что временно, до конца 2020 года увеличит программу выкупа активов на 120 млрд евро. Кроме того, регулятор запустит дополнительные программы LTRO.

ЕЦБ

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