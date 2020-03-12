ЕЦБ обнародовал пакет мер для поддержания ликвидности
Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Об этом регулятор сообщил после заседания 12 марта. Он также анонсировал меры по поддержанию ликвидности.
Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.
ЕЦБ обещал сохранять ставки на этом уровне или ниже до тех пор, пока инфляция в еврозоне не приблизится к целевому показателю Центробанка.
Также ЕЦБ сообщил, что временно, до конца 2020 года увеличит программу выкупа активов на 120 млрд евро. Кроме того, регулятор запустит дополнительные программы LTRO.