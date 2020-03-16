Банк Японии расширит стимулирующие программы из-за коронавируса

Ключевую ставку регулятор менять не стал

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Банк Японии нарастит стимулирующие меры в связи с пандемией коронавируса, но менять ключевые параметры денежно-кредитной политики регулятор не стал, сообщает Kyodo News.

Процентная ставка по депозитам коммерческих банков оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций Японии - около нуля (плюс-минус 0,2 процентного пункта).

При этом ЦБ увеличил вдвое - до 12 трлн иен ($112 млрд) - программу выкупа биржевых индексных фондов (EFT), а также объявил о намерении скорректировать программу выкупа корпоративных бондов. Регулятор также пообещал ввести новую схему корпоративных займов.

Банк Японии собрал 16 марта экстренное совещание для обсуждения денежно-кредитной политики в связи с решением ФРС США и продолжающейся волатильности на мировых фондовых рынках. ЦБ считает, что в ближайшее время экономика страны останется слабой, говорится в пресс-релизе регулятора.

16 марта Федрезерв США снизил ключевую процентную ставку до 0-0,25% в связи со спадом экономики из-з коронавируса. После этог Банк Японии, Банк Англии, Банк Канады, Европейский Центробанк и Швейцарский национальный банк договорились действовать совместно с ФРС для обеспечения ликвидности доллара в рамках своих контрактов. Для этого цены на постоянные механизмы обмена ликвидности в долларах США снижаются на 25 базисных пунктов.