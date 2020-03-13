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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 19:26

ВТО сочла нецелесообразным проведение в июне министерской конференции

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Всемирная торговая организация (ВТО) считает нецелесообразным проведение намечавшейся на июнь министерской конференции организации, сообщила в пятницу пресс-служба министерства торговли и интеграции Казахстана.

"Всемирная торговая организация сообщает, что гендиректор ВТО в Женеве Роберто Азеведо, председатель генерального совета ВТО посол Новой Зеландии Дэвид Уокер после консультаций с постоянным представительством Казахстана в Женеве распространили среди членов записку, в которой говорится, что "мы считаем, что проведение MК12 (12-й министерской конференции - ИФ), как было ранее согласовано, с 8 по 11 июня нецелесообразно", - сообщается на сайте Минторговли Казахстана.

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По словам гендиректора ВТО, он и председатель генерального совета ВТО Уолкер планируют в ближайшее время провести консультации со странами-членами Организации, в том числе в рамках специальной сессии генсовета, чтобы обсудить дату и место проведения 12-й министерской конференции, говорится в сообщении.

Ранее правительство Казахстана из-за объявления Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии коронавируса попросило членов ВТО пересмотреть решение о проведении конференции ВТО 8-11 июня в Нур-Султане.

В своем обращении казахстанская сторона отмечала, что "текущая ситуация не позволяет подготовиться к проведению министерской конференции на должном уровне, а сохранение режима пандемии поставит под угрозу здоровье населения страны и участников мероприятия".

ВТО

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