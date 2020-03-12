Казахстан отменил проведение министерской встречи ВТО в июне в Нур-Султане

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Казахстан из-за угрозы распространения коронавируса отменил проведение министерской конференции Всемирной торговой организации (ВТО), которая планировалась в июне в Нур-Султане, сообщил вице-премьер, министр финансов республики Алихан Смаилов.

"Уже отменена эта конференция, всем участникам разосланы письма", - сказал Смаилов журналистам в четверг.

Он добавил, что отмена мероприятия произошла из-за угрозы распространения коронавируса.

Проведение министерской конференции ВТО в казахстанской столице было запланировано на 8-11 июня. Ожидалось, что на встречу приедут министры торговли 164 стран-участниц ВТО, а общее количество участников превысит 4-5 тыс. человек. В повестку совещания был включен вопрос реформирования организации.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также написал в твиттере, что публичные мероприятия в стране отменяются из-за угрозы распространения коронавируса

Он отметил, что правительство приступает к реализации специальных превентивных мер на фоне объявления Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии коронавируса. Президент заверил, что перебоев со снабжением граждан продуктами питания и товарами первой необходимости не будет.