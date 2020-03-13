Владелец ГУМа заявил о падении выручки из-за пандемии COVID-19

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Группа Bosco di Ciliegi, среди активов которой - торговый центр ГУМ на Красной площади в Москве, испытала на себе последствия падения туристического потока из-за пандемии коронавируса.

"Конечно, вот эта инициатива, которая нам удалась - спасибо, еще раз, - с внедрением системы tax free, это, конечно, очень прогрессивная история <...> (Она - ИФ) очень привлекает (покупателей - ИФ), но на сегодняшний день она почти зависла. Закрыт Китай, закрыт Иран, закрыта Италия - и все", - сказал глава Bosco Михаил Куснирович в эфире программы "Диалог" на канале "Россия 24".

"То есть вот конкретно конец февраля и начало марта - это серьезный удар (по выручке - ИФ). Мы уже достигали 18-19% товарооборота с использованием tax free, это много. Вот сейчас, когда эти 20% убрали, и наши соотечественники тоже меньше склонны к выходу в большой торговый центр - конечно, это ощутимо", - заявил он.

При этом, по словам Куснировича, выручка Bosco от онлайн-торговли "не упала ни капельки". "Мы ждем, что она вырастет, тем более с учетом того, что с 1 января мы, наконец-то, заметно уравнялись в правах с иностранными маркетплейсами", - отметил он.

С 1 января 2020 года порог беспошлинного ввоза товаров гражданами для личного пользования был снижен до 200 евро. В 2019 году пошлинами облагались посылки, общая стоимость за месяц которых превышала 500 евро (весом более 31 кг). До этого ежемесячный беспошлинный лимит для россиян составлял 1 тыс. евро.

Для Bosco, которая работает в высоком ценовом сегменте, порог в 200 евро комфортен, но его можно было бы в будущем снизить до 50 евро, считает Куснирович.

"Поскольку мы работаем в верхнем сегменте, это нормально для нас. Но в принципе, конечно, мои такие эмпирические ощущения, довести до 50. Я слышал о том, что ведутся такие разговоры", - отметил он.

"Да, разговоры ведутся", - подтвердил второй участник программы глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Я считаю, что люфт 50 евро, 50 долларов <...> это корректно, потому что <...> есть малообеспеченные люди, которым тоже надо иметь преференции", - сказал глава Bosco.

"Будем учитывать ваше мнение", - пообещал Мантуров.

Bosco di Ciliegi владеет более 200 монобрендовых магазинов одежды и аксессуаров в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Сочи и Екатеринбурге. Также в состав группы входят мультибрендовые магазины BoscoDonna, BoscoUomo, BoscoBambino, BoscoPi, магазины косметики и парфюмерии Аrticoli by Bosco, салоны красоты Аrticoli Salon&Spa и Dior Institut, ювелирные и часовые бутики Sublime by Bоsco, стоматологическая клиника Bosco Clinica и Bosco Cafe. Среди торговых центров, которыми управляет Bosco, - московские ГУМ, "Весна", "Петровский пассаж", "Смоленский пассаж", а также ТЦ в регионах.