Россия с пятницы запретит въезд для итальянцев

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Россия временно закрывает въезд на свою территорию для граждан Италии и прекращает выдачу им въездных виз, соответствующее распоряжение кабмина от 12 марта опубликовано на сайте правительства.

Как говорится в распоряжении, "в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции" на территории России, ФСБ поручено с полуночи по московскому времени пятницы, 13 марта, временно приостановить пропуск через границу граждан Италии, въезжающих в РФ для учебы и работы, а также в частных, туристических и транзитных целях.

Аналогичный запрет вводится в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Россию с территории Италии. Исключение сделают лишь для граждан государств - членов Евразийского экономического союза, а также экипажей самолетов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в РФ, говорится в распоряжении.

МВД России и его территориальным органам с 00:00 13 марта предписано временно приостановить прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в РФ с частной целью, для работы и учебы гражданам Италии, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу итальянцам, находящимся за пределами России.

Также приостанавливается прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в РФ другим иностранцам и лицам без гражданства, находящимся либо проживающим на территории Италии, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам.

Правительство также поручило МИД России "уведомить итальянскую сторону о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер".

По данным ВОЗ на 12 марта, в Италии количество случаев заражения коронавирусом достигло 12 462, 827 заболевших умерли. По этим показателям страна заняла второе место в мире после Китая. 8 марта премьер-министр Джузеппе Конте ввел общенациональный карантин до 3 апреля, а 11 марта ужесточил ограничения, закрыв почти всю торговлю в стране.

В настоящее время в Москве действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения COVID-19. В рамках этого режима граждане, прибывающие в столицу из ряда стран, в том числе и из Италии, должны самоизолироваться на дому на 14 дней с момента возвращения.