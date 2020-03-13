Российские нефтяники пообещали Минэнерго не менять цены

Возвращение к сделке ОПЕК+ они с министром Новаком не обсуждали

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Руководители российских нефтяных компаний на встрече с министром энергетики Александром Новаком 12 марта пообещали обеспечивать производство нефтепродуктов в полном объеме и не менять цены. Чиновник рассказал об этом журналистам на следующий день.

"Мы обсуждали вчера ситуацию на рынке, тему, связанную с тем, чтобы была стабильная ситуация на АЗС с наличием необходимых объемов - все компании подтвердили, что в полном объеме готовы обеспечивать поставки и производство на НПЗ бензинов и дизеля", - пересказал министр.

По его словам, нефтяники гарантируют, что объемы будут обеспечены в полном объеме, и "что цены не будут менять".

Компании пересматривают планы, сообщил он. По его словам, они уже в апреле смогут вернуться на уровни добычи, предшествовавшие сокращениям в рамках сделки ОПЕК+, то есть увеличить производство на 200 000 баррелей в сутки.

"У каждой компании свои инвестиционные планы, им требуется их сейчас пересматривать, потому что исходили из одних планов, а сегодня другие планы. Довольно быстро можно восстановить добычу, которая была сокращена в связи с соглашением по сравнению с уровнем октября 2018 года", - сказал он.

"Что касается дополнительной добычи, это потребует некоторого времени, чтобы обеспечить инвестиционные расходы и так далее", - добавил он. Компании представят свои планы по повышению добычи на новой встрече не следующей неделе.

По условиям сделки ОПЕК+ Россия должна в первом квартале 2020 года держать добычу нефти на 300 000 б/с ниже объема производства в октябре 2018 года. В 2019 году - обязательства по снижению добычи России составляли 228 000 б/с.

Вопрос о возвращении России к соглашению ОПЕК+ на встрече в четверг не обсуждался, сказал министр.

"На данном этапе не обсуждали, пока не видим условий, чтобы были предложения (провести встречу ОПЕК+ - ИФ). Не видим складывающихся условий, вы видите, как ведут себя участники ОПЕК. На этом фоне, наверное, вряд ли сейчас какие-то возможны движения, направленные на (договоренности - ИФ)", - сказал Новак.

В беседе в четверг участвовали президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов, руководитель "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, глава "Газпром нефти" Александр Дюков, глава "Татнефти" Наиль Маганов, глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон, член совета директоров "Иркутской нефтяной компании" Сергей Донской, а также представитель "Роснефти". Перед встречей Маганов сказал журналистам, что для "Татнефти" не критично, даже если цены на нефть упадут к $8 за баррель.

После переговоров с журналистами поговорил Дюков. Он сказал, что у Новака возможность возврата к сделке ОПЕК+ не обсуждалась, поскольку российские нефтяники и не были инициаторами договоренности по сокращению добычи. Разрыв сделки и обвал цен, по его словам, для российских производителей не стал сюрпризом, хотя он и не может назвать это решение рациональным и прагматичным.

"Мы видим, что на стороне потребления - а это очень важный фактор для определения цены - действуют такие мощные факторы, как коронавирус, как возможность рецессии, и это, безусловно, влияет на цену. Поэтому разрыв этого соглашения или непродление этого соглашения, а также новая ценовая политика со стороны стран ОПЕК - она сделала падение цен более резким. Но я уверен, что даже если бы это не произошло, то с учётом таких факторов, которые действуют на рынке - коронавирус и рецессия - мы всё равно пришли бы к вот этой ситуации в $35 за баррель", - сказал он в четверг.

Дюков также сказал, что "Газпром нефть" с 1 апреля будет наращивать добычу - для начала на "40-45-50 тыс. б/с".