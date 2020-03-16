В Кремле назвали ожидаемым и прогнозируемым падение цен на нефть

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Ситуация, сложившаяся сегодня на энергетических рынках, была ожидаемой и прогнозируемой, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Были ожидания и прогнозы о том, что наступит период понижения цен на нефть и энергоносители", - отметил он, добавив, что данная ситуация не была сюрпризом для российских властей.

Ситуация на рынках энергоносителей, отметил Песков, "прогнозируемая". "Мы тщательно наблюдаем за тенденциями в этой области. Вы знаете, что регулярно общаются наши производители с министерством энергетики, у них постоянный контакт. В данном случае ведется вся необходимая работа", - сказал он.

Ранее в марте нефтяные цены упали более чем на 20%, после того как Саудовская Аравия объявила о крупных скидках и росте добычи нефти с апреля на 25%. "Черное золото" также дешевеет из-за снижения спроса на него на фоне ситуации с новым коронавирусом.