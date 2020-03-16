Власти РФ поддержат отрасли экономики, оказавшиеся в зоне риска из-за коронавируса

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ поддержит отрасли экономики, которые оказались в зоне риска из-за коронавируса, в том числе авиаперевозки, туризм и строительство, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на первом заседании координационного совета по противодействию коронавирусу.

По его словам, строительству окажут поддержку потому, что "там занято большое количество иностранных рабочих". Кроме того, российские власти поддержат сферы отдыха, развлечений и другие отрасли экономики.

Правительство, в частности, с конца марта приступит к прямому субсидированию убытков отраслей, которое будет проводиться по "отработанным методикам", рассказал Белоусов. Власти также будут следить за тем, чтобы открытые кредитные линии банков не были свернуты, добавил он.

Белоусов также сообщил, что правительство намерено сформировать перечень системообразующих предприятий, как это было во времена экономических кризисов 2008 и 2014 годов. "Сейчас кризиса нет, но перечень такой мы сочли необходимым разработать, обновить", - сказал он.

"Эти предприятия будут находиться под особым контролем. Будет создана специальная комиссия, в которую в случае необходимости компании смогут обратиться и получить оперативно поддержку в части реструктуризации кредитов, задолженностей, если такая необходимость возникает в связи с распространением коронавируса, либо даже с прямым субсидированием", - пояснил Белоусов.