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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:16

Правительство включило "ИКЕА" и "Вкусвилл" в перечень системообразующих предприятий

Компании из списка могут рассчитывать на госпомощь

Правительство включило "ИКЕА" и "Вкусвилл" в перечень системообразующих предприятий
Фото: PA/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Правительство расширило перечень системообразующих предприятий, которым будет помогать при необходимости в связи с пандемией коронавируса. Как узнали "Ведомости", в список включили "Вкусвилл", "Спортмастер", "ИКЕА", "Леруа Мерлен", "Глория Джинс", "Макдоналдс", "Домашний интерьер" (сеть Hoff) и сеть Burger King.

Экономический кризис

До недавних пор в списке также были ритейлеры X5 Retail Group, "Ашан", "Метро", "Дикси", "М.Видео", "О'Кей", "Лента", "Магнит". Всего там около 200 компаний. По данным "Ведомостей", 20 марта комиссия во главе с первым вице-премьером Андреем Белоусовым обсудила возможность расширить список до 600.

Чиновники будут отслеживать финансовую устойчивость этих компаний, проводить стресс-тесты и по их итогам принимать решения, нужна ли им помощь.

"Вкусвилл" "Спортмастер" "ИКЕА" "Леруа Мерлен" "Глория Джинс" "Макдоналдс" Ашан Х5 Метро

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