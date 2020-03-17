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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 08:34

Котировки нефти начали корректироваться вверх после обвала

Пока Brent подорожала до $30,79 за баррель

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Утром во вторник котировки нефти развернулись вверх после обвала понедельника.

Майские фьючерсы на Brent к 7:53 по московскому времени дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,74 (2,46%), до $30,79 за баррель. За предыдущую сессию Brent подешевела более чем на 11%.

Эпидемия коронавируса

Апрельские фьючерсы на WTI к этому же времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,25 (4,36%) - до $29,95 за баррель. В понедельник контракт подешевел на 9,6%.

"Вероятно, рынок поддерживают покупатели, которые хотят выиграть от снижения цены, и закрытие коротких позиций", - сказал CNBC главный рыночный аналитик AxiCorp Стивен Иннес.

США приняли решение о пополнении Стратегического нефтяного резерва. Другие страны и компании также планируют пополнить свои резервы на фоне снижения цен.

"Однако хранилища быстро заполняются. Если они заполнятся, спрос уменьшится, и нефтяные цены неминуемо упадут еще больше. Глобальным рынкам остается надеяться, что Саудовская Аравия и Россия смогут договориться до того, как мы достигнем этой точки невозврата", - добавил Иннес.

В понедельник ряд стран усилили меры по сдерживаю распространения коронавируса COVID-19. ЕС на видеоконференции "Группы семи" предложил "временно воздержаться от необязательных поездок в ЕС для того, чтобы не способствовать распространению коронавируса", сообщила председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, ограничение предлагается ввести на 30 дней.

Brent WTI США Саудовская Аравия Евросоюз Урсула фон дер Ляйен

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