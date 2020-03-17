Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ в 2019 году выросла в 1,8 раза

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ в 2019 году составила 405,8 млрд рублей, что в 1,8 раза больше уровня 2018 года, следует из отчета компании.

Выручка увеличилась в 1,7 раза, до 444,5 млрд руб. Себестоимость снизилась с 20,6 млрд руб. до 19,6 млрд руб. Прочие доходы выросли в 2,7 раза и составили 26,5 млрд руб., прочие расходы уменьшились в 3,4 раза - до 4,1 млрд руб.

Среднесписочная численность работников компании в 2019 году увеличилась на 2,4%, до 2,262 тыс.

Компания отмечает, что в марте 2020 года наблюдаются значительные потрясения на мировом рынке, вызванные вспышкой коронавирусной инфекции. Наряду с прочими факторами это привело к резкому снижению цен на нефть и индексов фондового рынка, а также обесценению российского рубля. "Указанные события повышают степень неопределенности условий осуществления хозяйственной деятельности компании", - говорится в отчете НК.