Силуанов заявил, что ситуация в экономике развивается не лучшим образом из-за COVID-19

Бюджет 2020 года будет дефицитным, предупредил министр финансов

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ отклоняется от макроэкономического прогноза на 2020 год: бюджет этого года будет дефицитным, придется задействовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на годовой коллегии Федерального казначейства; он также констатировал, что ситуация в экономике развивается "не лучшим образом" из-за эпидемии коронавируса.

Открывая заседание коллегии, Силуанов отметил, что оно проходит в необычном онлайн-формате из-за ограничений, связанных с коронавирусом. "Это лучше, чем ее просто отменить. Пусть такой формат сокращенный, немножко усеченный, но мы вполне онлайн можем слышать друг друга и провести обсуждение волнующих нас проблем", - сказал глава Минфина, который свою годовую коллегию, намеченную на 23 марта, вынужден был отменить.

"В последнее время мы столкнулись с непростой ситуации для России, со снижением цен на энергоресурсы, что всегда являлось одним из основных факторов риска для нашей экономики. Сейчас добавилась гораздо более серьезная проблема - коронавирусная инфекция. Даже дело не в вирусе - сокращаются, сжимаются целые сектора экономики. Мы уже говорили о таких секторах, как перевозки, в том числе авиаперевозки, туризм, малый бизнес, за этим следует по нарастающей целый ряд других секторов. Сокращаются объемы покупки дорогостоящих предметов потребления, в том числе автомобилей. Поэтому, к сожалению, ситуация развивается пока не лучшим образом", - заявил министр.

"Соответственно, мы отклоняемся от тех макроэкономических прогнозов, которые мы формировали на текущий год. Безусловно, это коснется бюджета, мы делали оценки - только фактор нефти при текущих ценах практически на 3 трлн рублей снижает объемы поступления нефтегазовых доходов по сравнению с плановыми значениями. Напомню, что общий объем федерального бюджета - около 20 трлн рублей, поэтому, конечно, мы в этом году перейдем на дефицитный бюджет, нам придется задействовать Фонда национального благосостояния. Собственно, для этого он формировался", - добавил Силуанов.

В поправках в бюджет на 2020 год, которые Госдума и Совет Федерации утвердили на прошлой неделе, предусмотрен профицит в размере 927,6 млрд рублей, или 0,8% ВВП. Однако запланирована еще одна правка закона о бюджете в весеннюю сессию нижней палаты парламента.

Нужно сконцентрировать ресурсы на точечной эффективной поддержке отраслей экономики, регионов и малого предпринимательства, отметил Силуанов. "Всех тех направлений, которые без господдержки, просто не смогут существовать", - заявил министр финансов.