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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:27

Цена нефти Brent опустилась ниже $28 за баррель

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают дешеветь в среду, цена Brent опустилась ниже $28 за баррель впервые с января 2016 года, стоимость WTI упала до минимума почти за 17 лет.

Экономический кризис

К 13:40 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на $0,74 (2,58%), до $27,99 за баррель. К этому же моменту апрельские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи дешевели на $1,22 (4,53%) - до $25,73 за баррель, минимума с мая 2003 года.

Аналитики AxiCorp отметили, что глобальный спрос на нефть продолжит падать на фоне закрытия границ многими государствами из-за пандемии коронавируса, а также из-за ухода на карантин целых компаний.

По оценкам IHS Markit, избыток мирового предложения нефти в период с февраля по май 2020 года может составить от 4 млн баррелей в месяц до 10 млн баррелей в месяц. "Таким образом, если Саудовская Аравия будет следовать своему плану резкого наращивания добычи, она будет делать это на фоне крайне низкого спроса из-за блокировки целых отраслей экономики", - заявил аналитик по энергетическому сектору IHS Маршалл Стивенс в интервью MarketWatch.

Цены на нефть рискуют остаться под давлением, говорится в обзоре "Нордеа банка". По словам аналитиков, когда настроения на финансовых рынках определяются развитием событий по коронавирусу, локальные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США не оказывают какого-либо значимого влияния на нефтяной рынок.

Данные Американского института нефти (API) показали неожиданное снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 400 000 баррелей. Рынки ждут данных Минэнерго США.

Хроника 27 января – 18 марта 2020 годаЭкономический кризис
Brent WTI США Саудовская Аравия

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