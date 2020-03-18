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Прирост доходов бюджета Москвы заметно замедлился

Сборы налогов с организаций сократились на 39,2% в годовом измерении

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В январе-феврале 2020 года доходы бюджета Москвы составили 280,4 млрд рублей, это на 4,4% больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе городского департамента финансов. В первые два месяца 2019 года доходы бюджета составляли 268,6 млрд рублей, что на 19,6% больше показателя того 2018 года.

Налоговые доходы за первые два месяца 2020 года поступили в городской бюджет в объеме 234,5 млрд рублей, что на 5,3% больше, чем годом ранее.

Доходы бюджета города по налогу на доходы физических лиц составили 133,4 млрд рублей, что на 13,8% выше показателя января-февраля 2019 года. Поступления по налогу на прибыль организаций за первые два месяца 2020 года составили 61,7 млрд рублей, что сразу на 39,2% ниже таких же поступлений в начале 2019 года.

Доходы городской казны с применением специальных налоговых режимов за два месяца 2020 года поступления составили 11,5 млрд рублей, увеличившись на 23,2%. Так, отчисления от налогов, взимаемых в связи с применением упрощенной и патентной систем налогообложения выросли на 20,3% и 27,4% соответственно.

"Рост свидетельствует об увеличении деловой активности в сфере малого бизнеса и среди самозанятых жителей Москвы", - пояснили в пресс-службе.

Неналоговые доходы в начале 2020 года поступили в бюджет в объеме 30,9 млрд рублей (снижение на 7,5%).

Кассовое исполнение расходов московского бюджета по состоянию на 1 марта 2020 года составило 355,6 млрд рублей (рост на 25,1%).

Так, на госпрограмму "Столичное образование" составили 48,9 млрд рублей, на программу "Социальная поддержка жителей города Москвы" - 45,5 млрд рублей, "Развитие транспортной системы" - 89,8 млрд рублей.

На реализацию госпрограммы "Столичное здравоохранение" за первые два месяца текущего года из бюджета города направлено 63,6 млрд рублей. С учетом средств бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования, расходы на охрану здоровья москвичей составили 93,1 млрд рублей, увеличившись на 53,6%.

Размер госдолга Москвы с начала года не изменился и остался на уровне 30 млрд рублей.

Москва департамент финансов

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