Мэрия Москвы обещала рестораторам обдумать временные льготы по налогам

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В мэрии Москвы обещали рестораторам изучить возможность предоставить им временные льготы по уплате социального налога, рассказал "Коммерсанту" участник заседания оперативного штаба мэрии по экономике. Рестораторы попросили у чиновников ряд льгот через московское отделение "Деловой России".

Окончательное решение будет принято, когда предложения бизнеса изучит Центр поддержки экономики, который возглавляет глава департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

По словам участника заседания, все просьбы рестораторов вряд ли будут исполнены, поскольку из-за сложной экономической ситуации власти города ожидают рост дефицита бюджета. Сейчас дефицит составляет около 87 млрд рублей.

Оперативный штаб по поддержке предприятий Москвы в связи с коронавирусом был создан 10 марта, его возглавил вице-мэр Владимир Ефимов. В пресс-службе Ефимова от комментариев отказались.

Реатораторы ранее попросили у мэрии скидку в 50% на аренду помещений, находящихся в собственности города, каникулы по выплате социального налога на II квартал с возможностью их продления. Они сослались на спад посещаемости из-з коронавируса и на желание избежать сокращений персонала. Также они попросили компенсировать им коммунальные расходы на второй квартал 2020 года с возможностью продления и попросили рассрочку по уплате всех налоговых платежей до конца 2020 года при подаче соответствующего заявления в налоговую.

Гендиректор Ginza Project Максим Ползиков сообщил, что в его заведениях выручка сократилась на треть, а в некоторых — до 90%. Его компания начала обсуждать с владельцами помещений скидки за аренду.

Замгендиректора по коммерции группы "Шоколадница" Евгений Прохоров сказал изданию, что на выплаты по аренде, коммунальным услугам, зарплаты сотрудникам и налоги приходится 45–55% от выручки ресторанных холдингов. Представитель сети Prime Мария Лошкова уточнила, что за ЖКХ выплачивается до 7% от выручки, за аренду — до 25%, на социальный налог — до 9% (41% в совокупности).

17 марта стало известно, что Минпромторг рекомендовал предприятиям общепита не пускать посетителей с ОРВИ, обязывать остальных перед заходом в зал мыть руки с мылом и рассаживать на расстоянии не менее метра друг от друга.