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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:34

Евро превысил 86 рублей впервые с 20 февраля 2016 года

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и евро уверенно растут, обновляя максимумы февраля 2016 года на "Московской бирже" днем в среду. При этом курс евро превысил 86 руб./EUR1 впервые с 20 февраля 2016 года, курс доллара в моменте превышал 79 руб./$1 впервые с 12 февраля 2016 года.

Курс евро в 14:18 по Москве составил 86,0025 руб./$1, прибавив 3,1 рубля к уровню закрытия предыдущего дня. При этом доллар торговался на отметке 78,38 руб./EUR1 - плюс 2,94 рубля к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 3,01 рубля - до 81,81 рубля.

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По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует сильное падение к доллару и евро на торгах среды в условиях резко негативного внешнего фона и очередного обвала цен на нефть. Еще одним фактором, поспособствовавшим падению котировок рубля, стало решение правительства РФ закрыть границы на въезд иностранных граждан из-за эпидемии коронавируса. Ограничения будут действовать с 00 часов 00 минут по местному времени 18 марта 2020 г. до 00 часов 00 минут по местному времени 1 мая 2020 г.

К 14:20 майские фьючерсы на нефть марки Brent снижались на лондонской бирже ICE Futures на 3,45% к уровню закрытия и торговались у отметки $27,7 за баррель. Фьючерсы на май на WTI опустились к этому времени в Нью-Йорке на 6% - до $25,69 за баррель.

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