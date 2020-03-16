Великое закрытие мира. Обобщение

Главное о мерах борьбы с коронавирусом в мире к этому часу

Фото: AP/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко о "полыхающей от коронавируса" России можно смело адресовать всему миру: создается впечатление, что "полыхает", действительно, всюду. Страны Европы, которая признана центром распространения инфекции, принимают беспрецедентные меры безопасности, которые там не видели уже сто лет. Повсеместно закрываются границы, вводятся запреты на массовые мероприятия, закрыты бары, рестораны, кинотеатры, и даже публичные дома не избежали этой горькой участи.

Россия: поводов для ЧС нет

В России число случаев за сутки увеличилось почти в полтора раза: с 63 до 93. Из тридцати новых случаев 20 было выявлено в Москве. 79 человек находятся в стационарах, у 57 заболевание протекает в легкой форме без каких-либо симптомов, у двух пациентов состояние средней тяжести, искусственная вентиляция легких никому не требуется. Четверо из 93 пациентов выздоровели.

Учитывая распространение вируса, премьер Михаил Мишустин, возглавивший координационный совет по борьбе с заболеванием, в понедельник распорядился о закрытии границы с Белоруссией. Несмотря на принимаемые меры, число случаев COVID-19 будет расти и дальше. Как ожидается, сделать тест на коронавирус в России сможет любой желающий - даже тот, у кого нет симптомов ОРВИ. Возможности для такого тестирования будут созданы не только в поликлиниках, но и в аэропортах и на вокзалах, сообщил Мишустин.

Уже принято решение о переносе досрочной волны ЕГЭ, которая должна была стартовать 20 марта. Тем не менее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что решений об объявлении режима ЧС в связи с коронавирусом не принималось, поскольку "повода для этого нет".

В ближайшее время совет подготовит план действий по поддержке экономики в условиях коронавируса. Правительство, по словам Мишустина, готово потратить до 300 млрд рублей на поддержку экономики и граждан в рамках бюджета текущего года, планируется расширить число отраслей, которые могут рассчитывать на отсрочку взыскания налоговых платежей. Премьер также заявил, что работа надзорных органов должна быть настроена на помощь бизнесу.

Для бесперебойной работы торговых предприятий в стране правительство введет "зеленый коридор" на таможне для товаров первой необходимости и отменит транспортные ограничения в городах для передвижения автотранспорта торговых сетей. Кроме того, в ближайшее время будет разработан законопроект, разрешающий интернет-торговлю с доставкой безрецептурных лекарств.

Поддержку получит и сфера здравоохранения: будет создан фонд для премирования врачей, отличившихся в борьбе с коронавирусом, а для граждан на карантине поручено организовать особый порядок оплаты больничных листков: деньги пациенты будут получать авансом до закрытия больничного.

Число "карантинных" пациентов неизбежно вырастет в Москве: вечером в понедельник мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в 14-дневную изоляцию придется уйти всем, кто посещал все страны Европы - как входящие, так и не входящие в Евросоюз, а также США. В списке также Китай, Южная Корея и Иран.

Одним из направлений деятельности совета станет информирование населения: специально для этой работы создан интернет-портал стопкоронавирус.рф.

Пандемия коронавируса уже сказалась на привычном образе жизни тысяч людей. Так, накануне Минобрнауки рекомендовало всем вузам России перейти на дистанционное обучение студентов, и целый ряд российских университетов от Москвы до Владивостока, в том числе МГУ имени Ломоносова, выпустил свои внутренние акты об индивидуальных учебных планах и переводе лекций и семинаров в электронный формат.

Многие работодатели разрешают своим сотрудникам работать в удаленном режиме - в частности, об этом сообщили "Русал", "Татнефть", "Соллерс", "Магнит", Mail.Ru Group и работники популярной соцсети "ВКонтакте". О росте спроса на доставку продуктов отчитались "Яндекс.Еда", Delivery Club и "Перекресток".

Грядущие решения в ЕС

В течение выходных и утра понедельника из многих стран мира продолжили поступать сообщения о все новых заразившихся коронавирусом, а также - о жестких мерах по сдерживанию распространения COVID-19.

Мировые лидеры активно работают над решением проблемы распространения коронавируса. В частности, французский президент Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие несколько часов будут приняты важные меры по ситуации с коронавирусом COVID-19. Французские СМИ предполагают, что речь идет о мерах по борьбе с коронавирусом, которые, вероятно, коснутся вопроса внешних границ стран-членов ЕС.

Многие органы власти в странах мира перевели свои заседания в формат видеоконференций, чтобы помешать распространению коронавируса. Так, 16 марта саммит по видеосвязи, посвященный коронавирусу, проведут лидеры стран G7.

По состоянию на 16:00 часов по московскому времени понедельника, по данным сайта Worldometer, в мире насчитывался 173 320 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19. Число жертв инфекции достигло 6 668, а поправились более 77,7 тыс. человек.

Заболеваемость в мире растет

Наибольшее число случаев заражения выявлено в Китае, Италии, Иране, Испании и Южной Корее.

По данным на утро понедельника, 8 744 человек заразились коронавирусом в Испании, и 297 умерли. Однако 521 пациент уже поправился. Больше всего случаев заражения, как и ранее, зафиксировано в Мадриде.

В субботу в связи с распространением инфекции Испания запретила жителям покидать дома кроме случаев острой необходимости: следования на работу, посещения врача или же для закупки продуктов питания и других жизненно важных товаров.

В стране решением премьера закрыты рестораны, бары, кинотеатры, магазины, торгующие товарами, не относящимися к товарам первой необходимости.

Аналогичные меры были введены во Франции, где также зарегистрирован резкий рост числа инфицированных коронавирусом. В воскресенье вечером сообщалось, что за сутки оно увеличилось на 900 человек и составило порядка 5,4 тыс. человек, умерли 120 человек. В стране работают только продуктовые магазины и аптеки, ограничено движение автобусов и поездов дальнего следования, авиасообщение между городами Франции.

В Италии, по последним данным, коронавирусом заразились более 24,7 тыс. человек, а 1,8 тыс. умерли. При этом уровень смертности от вируса в Италии выше, чем в других странах. В этой стране умерли 6,2% заболевших коронавирусом, в Китае - 3,9%, в Иране - 3,6%, в Южной Корее - 0,7%.

Правительство Италии на прошлой неделе приняло жесткие меры по борьбе с инфекцией: жителей призывают не выходить из дома, закрыты школы и университеты, не работают театры, кинотеатры и музеи, запрещены массовые мероприятия. Закрылись все магазины, кроме супермаркетов и аптек.

В Иране в понедельник зафиксировали рекордное число умерших от коронавируса за сутки - 129 человек, таким образом, общее число жертв составило 853 человека. Общее число заболевших коронавирусом в Иране достигло почти 15 тыс. человек, за сутки выявили 1 тыс. новых случаев. Иран занимает третье место в мире после Италии и Китая по числу заболевших коронавирусом и по числу умерших от него.

В Австрии число зараженных составляет 1018 человек, в этой стране выявили 158 новых случае заражения. На минувших выходных канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о закрытии въезда в страну из России, Великобритании, Нидерландов и Украины в целях борьбы с распространением коронавируса, а также о приостановке авиасообщения с этими странами.

Кроме того, со вторника в стране закрываются рестораны и кафе, будут закрыты спортивные и детские площадки. Ранее власти страны объявили о закрытии школ.

В Германии заражены 6,2 тыс. человек, при этом за сутки число заражений возросло более, чем нам 1 тыс., 13 человек скончались. На фоне роста числа заражений власти страны приняли решение частично закрыть границы с соседними государствами - Францией, Австрией, Люксембургом, Данией и Швейцарией. Пересечение границ теперь разрешено только по особым поводам. Однако, новые меры не будут распространяться на грузовые перевозки, а также не коснутся тех граждан, которые проживают на приграничных территориях и ездят в соседние государства на работу.

Число случаев заражения коронавирусом в США приблизилось к 3,5 тысячам, 65 человек погибли. Западная Вирджиния по-прежнему остается единственным штатом США, где на данный момент не зафиксировано ни одного случая заболевания.

В Нью-Йорке из-за распространения коронавируса со вторника закроются все ночные клубы, кинотеатры и концертные залы, рестораны будут работать только на вынос. В 32 штатах США, а также в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, закрываются школы.

Кроме того, коронавирус выявили уже во всех провинциях Канады. В стране насчитывается 313 случаев заражения.

В Южной Корее и Китае ситуация улучшается

Тем не менее, в некоторых странах рост числа заражений замедлился. В частности, число инфицированных коронавирусом в Южной Корее достигло 8 236 человек, увеличившись за минувшие сутки на 74 новых выявленных случая. Местные СМИ отмечают, что рост числа заболеваний за последние сутки является самым низким с 21 февраля, что свидетельствует об эффективности мер, принимаемых правительством, для предотвращения распространения инфекции. Общее число жертв коронавируса в Южной Корее достигло 75 человек.

В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев смерти из-за коронавируса, 16 новых случаев заболевания. Всего там зарегистрировано 80 844 больных, скончались - 3 199 человек.

По данным китайских властей, число новых случаев заболевания в стране в значительной степени происходит за счет "импорта" инфекции. По информации Госкомздрава КНР, в субботу и воскресенье число инфицированных внутри Китая насчитывало по четыре человека, в то время как в субботу из 20 выявленных новых случаев заражения 16 пришлись на людей, прибывших из-за границы, в воскресенье было подтверждено 12 "зарубежных" случаев из 16.

В связи с этим пекинский штаб по противодействию коронавирусу в очередной раз потребовал ужесточить контроль над въезжающими из-за рубежа. Все прибывающие в Пекин будут помещаться на карантин, где под наблюдением врачей будут находиться в течение двух недель, пребывание и медицинские услуги они должны будут оплачивать самостоятельно.

Все приезжающие в Пекин на границе должны заполнять декларации о состоянии здоровья, за сообщенные ложные сведения или же за сокрытие симптомов заболевания они будут "привлекаться к ответственности в соответствии с законом".

Случаи заражения коронавирусом зафиксированы еще в 131 одной стране и районе мира.

В Швейцарии насчитывается порядка 2,2 тыс. зараженных, в Великобритании - свыше 1,3 тыс., в Норвегии - более 1,2 тыс., в Бельгии - более 1 тыс. человек, в Швеции также около 1 тыс. В других странах выявлено менее 1 тыс. заражений.