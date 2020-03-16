Россия с 18 марта по 1 мая ограничит въезд иностранцев в страну

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Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Михаил Мишустин проинформировал глав правительств ряда стран о решении с полуночи 18 марта временно ограничить въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства.

Мишустин в течение последних двух суток провел телефонные разговоры с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом (дважды), премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, премьер-министром Киргизии Мухаммедкалыем Абылгазиевым, премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзода и премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, говорится на сайте правительства.

"В ходе переговоров обсуждалась ситуация, связанная с новой коронавирусной инфекцией. Михаил Мишустин проинформировал глав правительств, что для обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции в соответствии с российским законодательством и положениями применимых международных договоров РФ правительством Российской Федерации принято решение с 00 часов 00 минут по местному времени 18 марта 2020 года до 00 часов 00 минут по местному времени 1 мая 2020 года временно ограничить въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства", - отмечается в сообщении.

Ограничение на въезд не будет применяться к сотрудникам дипломатических представительств и консульских учреждений в РФ, водителям автомобилей международного сообщения, экипажам воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, членам официальных делегаций и людям, имеющим дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника, лицам, постоянно живущим в России, а также к людям, которые едут транзитом через воздушные пункты пропуска.

"В ходе телефонных разговоров Михаил Мишустин подчеркнул, что принимаемые российской стороной меры соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вызваны особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер", - говорится в сообщении.

Главы правительств договорились поддерживать контакты по вопросам, связанным с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции.