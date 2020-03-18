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Доллар превысил 80 рублей впервые с 11 февраля 2016 года

Доллар превысил 80 рублей впервые с 11 февраля 2016 года
Фото: Reuters

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и евро продолжают уверенный рост, обновляя максимумы февраля 2016 года на "Московской бирже" вечером в среду. При этом курс доллара разово превысил 80 рублей впервые с 11 февраля 2016 года, курс евро рос в моменте до 87,66 рублей впервые с 10 февраля 2016 года.

Курс доллара в 18:10 по Москве составил 79,9925 руб./$1, прибавив 4,55 рубля к уровню закрытия предыдущего дня. Евро при этом торговался на отметке 86,8625 руб./EUR1 - плюс 3,96 рубля к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 4,28 рубля - до 83,08 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует сильное падение к доллару и евро на торгах среды в условиях резко негативного внешнего фона и очередного обвала цен на нефть. Еще одним фактором, поспособствовавшим падению котировок рубля, стало решение правительства РФ закрыть границы на въезд иностранных граждан из-за эпидемии коронавируса. Ограничения будут действовать с 00 часов 00 минут по местному времени 18 марта 2020 г. до 00 часов 00 минут по местному времени 1 мая 2020 г.

К 18:15 по московскому времени майские фьючерсы на нефть марки Brent снижались на лондонской бирже ICE Futures на 9,29% к уровню предыдущего закрытия и торговались у отметки $26,06 за баррель. Фьючерсы на май на WTI опустились к этому времени в Нью-Йорке на 14,89% - до $23,26 за баррель.

Цены на нефть усилили падение в среду вечером на данных о росте запасов в США.

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Московская биржа

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