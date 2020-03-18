Трейдеры предсказали скорое переполнение мировых нефтехранилищ

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Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В ближайшие несколько месяцев мировые нефтехранилища могут переполниться из-за падения спроса в связи с пандемией коронавируса, пишет Financial Times со ссылкой на оценки крупнейших энергетических трейдеров.

Трейдеры прогнозируют, что спрос на нефть может начать падать рекордно быстрыми темпами, так как промышленно развитые страны находятся в изоляции, а крупные города, такие как Лондон и Нью-Йорк, принимают решительные меры в попытке замедлить распространение вируса.

Между тем, для тех, кто сдает в аренду нефтехранилища или скупает дешевую нефть, чтобы продать ее позже с прибылью, ситуация на рынке "является подарком", пишет FT.

Трейдеры, такие как Gunvor, прогнозируют, что спрос на нефть может упасть по меньшей мере на 5 млн б/с (5% мирового спроса) в апреле, когда закончится действие соглашения ОПЕК+.

Ценовая война между Россией и Саудовской Аравией только увеличит избыток предложения нефти на рынке. Ожидается, что поставки нефти из Саудовской Аравии вырастут примерно на четверть, в то время как Россия и ОАЭ наращивают объемы производства на фоне борьбы за долю на рынке. В общей сложности это может привести к профициту предложения, как минимум, в 8 млн б/с.

По мере замедления экономики многие трейдеры начинают говорить о том, что эти показатели могут резко возрасти. Консалтинговая Eurasia Group посчитала, что мировой спрос на нефть может упасть на четверть или 25 млн б/с весной. Уже сейчас владельцы береговых нефтебаз обращаются к трейдерам в поиске нефтехранилищ.

По расчетам трейдеров, заполняемость наземных нефтехранилищ в настоящее время уже составляет 61%, и менее чем за полгода они могут исчерпать свою вместимость. При этом не все резервуары доступны для всех участников рынка, и не все сорта нефти могут храниться в любых резервуарах.

В Vitol отмечают, что в таком случае трейдеры будут вынуждены перейти на более дорогой вариант хранения нефти - на танкерах в море. По информации газеты, Glencore зафрахтовала один из крупнейших в мире нефтяных танкеров, который способен хранить 3 млн баррелей (обычные супертанкеры вмещают около 2 млн баррелей). Однако тут трейдеры могут столкнуться с еще одной проблемой: решительность Саудовской Аравии залить рынок нефтью привела к резкому росту стоимости фрахта танкеров.