Низкие цены на нефть не вызвали у Сечина "ощущения драматизма"

По мнению главы "Роснефти", соглашение ОПЕК+ утратило свое первоначальное значение для стабилизации рынка

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - "Роснефть" была готова к снижению цены на нефть после выхода России из сделки по снижению добычи ОПЕК+, заявил журналистам главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

"Ну, стресс-сценарием я бы не называл это. Да, конечно, колебания до такого низкого уровня, как, например, сегодня, большой радости не приносят, но и не вызывают ощущения какого-то драматизма", - сказал Сечин, отметив, что в компании к этому сценарию были готовы изначально, когда вопрос о продлении соглашения ОПЕК+ на очередной квартал еще обсуждался.

По его мнению, сделка уже утратила свое первоначальное значение для стабилизации рынка, и большое влияние оказывает санкционный фактор, который затрагивает как ряд членов ОПЕК, в том числе Иран, Венесуэлу, так и Россию.

"ОПЕК+, я думаю, что в целом уже утратила то значение, которое мы предавали этому. Работают другие факторы: политические факторы, санкционные, это и фактор коронавируса, состояние рынка потребления, стагнации экономики", - добавил Сечин в интервью Евгению Примакову в программе "Международное обозрение".

Также он усомнился в целесообразности дальнейшего сокращения производства нефти отдельными странами в условиях, когда другие увеличивают добычу.

"Наращивает добычу Бразилия, наращивает добычу Норвегия, наращивает добычу Мексика, Соединенные Штаты Америки. Целый, большой ряд независимых (не входящих ни в ОПЕК, ни в ОПЕК+ - ИФ) производителей, которые вообще не собирались никогда и не собираются сокращать эту добычу, вне зависимости от тех или иных картелей и т. д.", - отметил он.

"Поэтому есть ли смысл в дальнейшем сокращении, если другие производители будут наращивать?", - задался вопросом Сечин.

Также глава "Роснефти" выразил уверенность в том, что наращивать нефтедобычу необходимо даже при текущей конъюнктуре, чтобы сохранить долю на рынке сбыта.

"Если вы отдадите свою долю рынка, вы больше никогда туда не вернетесь - вот в этом как раз и смысл. А цена, она корректируется. А вот если вы уйдете от своих потребителей, вы туда больше не вернетесь никогда", - сказал Сечин журналистам.

Он указал на тот факт, что за три года участия России в соглашении ОПЕК+ нефтяная промышленность США вышла на первое место в мире по производству нефти

"Были построены порядка девяти новых экспортных трубопроводов, морские терминалы, начался активный вход американских газовиков и нефтяников на европейский рынок. В десять раз, например, увеличились поставки в Индию, в шесять раз - в Европу", - отметил глава "Роснефти".

"Ну, вот, пожалуйста, делайте выводы, надо нам сохранять свою долю рынка или не надо", - заключил Сечин.