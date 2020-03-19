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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:58

Пандемия COVID-19 практически остановила экспорт российских крабов в Китай

Убытки крабодобывающих компаний оцениваются почти в 100 млн долларов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Поставки крабов с российского Дальнего Востока в Китай практически прекратились, убытки крабодобывающих компаний только в первом квартале оцениваются почти в $100 млн.

"Основная причина - коронавирус, который резко снизил спрос на крабов. Китайцы сейчас практически не ходят рестораны", - сообщил "Интерфаксу" руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев со ссылкой на представителей ряда крабодобывающих компаний.

Пандемия коронавируса

К тому же цена на российских крабов резко снизилась. В январе, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), она упала до $7 за 1 кг с $15-18 в январе прошлого года. Расчеты показывают, что убытки российских добытчиков крабов в первом квартале этого года могут составить до $100 млн, сообщил Савельев.

За последние два года на Китай приходилось от 17% до 19% от общего объема российского экспорта крабов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, живых крабов - около 12%. Общий допустимый улов этих ракообразных в России составляет около 100 тыс. тонн в год. Почти весь вылов отправляется на экспорт, уточнил он.

Савельев также сообщил, что на поставки в Южную Корею коронавирус пока сильно не повлиял, однако участники рынка затрудняются с прогнозами развития ситуации.

"Альтернативных рынков для российских крабов пока нет. Хотя в прошлом году в США было поставлено около 35 тыс. тонн камчатского краба и краба-стригуна опилио", - сообщил он.

Активный сезон добычи крабов на Дальнем Востоке России начнется 10 апреля.

В феврале Савельев говорил "Интерфаксу", что рыбаки Дальнего Востока столкнулись с трудностями при поставках рыбы в Китай, так как работа рыбоперерабатывающих предприятий в этой стране была приостановлена из-за коронавируса.

Китай Дальний Восток Александр Савельев

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