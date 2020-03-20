ФАС предложила "Аэрофлоту" возместить потери от вывозных рейсов ростом транссибирских роялти

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) требует от "Аэрофлота" обеспечить доступность цен на билеты на фоне ситуации с коронавирусом, а компенсировать возникающие в связи с этим потери предлагает увеличением транссибирских роялти.

"В связи с исключительным положением "Аэрофлота" на рынке международных авиаперевозок, а фактически по вывозу российских граждан из других стран, ФАС России требует от ПАО "Аэрофлот"незамедлительного принятия мер по устранению нарушений в ценовой политике на авиабилеты и обеспечению доступности рейсов", - сказали в ФАС в пятницу.

"При наличии большого количества неиспользуемых воздушных судов попытка заработать на гражданах, оказавшихся в чрезвычайной ситуации, неправомерна. Компенсация затрат авиакомпании на рейс без пассажиров "туда" может быть обеспечена не за счет авиабилетов, а путем увеличения тарифов на аэронавигационное обслуживание для иностранных авиакомпаний на азиатском направлении", - отметили в ведомстве.

Накануне "Аэрофлот" сообщал, что сайты-посредники продают перелеты рейсами компании по завышенным в разы ценам, реальная стоимость билетов ниже.

"Службы мониторинга "Аэрофлота" зафиксировали 18 и 19 марта массовое распространение в социальных сетях и некоторых СМИ ложной информации о существенном росте стоимости билетов для россиян, планирующих срочное возвращение на Родину из стран со сложной эпидемиологической обстановкой. Информация во многих случаях сопровождается скриншотами неизвестных сайтов-агрегаторов и прочих интернет-ресурсов", - сообщал перевозчик.

В ряде случаев стоимость билетов на перелеты из-за рубежа в Россию на сайтах агрегаторов была в 10 и более раз выше, чем их реальная цена, отмечали в "Аэрофлоте".