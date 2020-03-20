Росавиация организует эвакуацию застрявших за границей россиян

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Росавиация создала межведомственную рабочую группу для организации вывоза россиян из-за границы, где они застряли из-за ограничений по коронавирусу, сообщили в ведомстве. Группу возглавил руководитель Росавиации - первый замминистра транспорта Александр Нерадько.

В нее вошли представители Минтранса, МИД, Росавиации, Ростуризма, ФГУПа "Госкорпорация по ОрВД", аэропортов Московского авиузла и авиакомпаний "Аэрофлот", "Сибирь" и "Уральские авиалинии".

Группа будет каждый день проводить переговоры с российскими и иностранными авиакомпаниями, авиационными властями иностранных государств и российскими дипломатами.

"При необходимости, будут подготовлены дополнительные рекомендации российским эксплуатантам, которые оказывают содействие в доставке российских граждан на территорию РФ", - сказали в ведомстве.

Росавиация порекомендовала гражданам не выезжать в ближайшее время за границу не по работе.