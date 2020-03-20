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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:47

Coty начнет производство антисептиков

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Американский производитель косметики и парфюмерии Coty решил наладить выпуск антисептиков для рук и пообещал при необходимости поставлять их в больницы и экстренные службы. Об этом говорится в сообщении компании.

Из-за коронавируса Coty прогнозирует падение выручки на 20% в третьем финансовом квартале и ждет "значительного влияния" пандемии на свою прибыль.

Аналитики, опрошенные FactSet, ожидают, что выручка компании составит $1,85 млрд, что означает ее снижение на 7,4% в годовом выражении.

Чтобы ограничить последствия для своих финансовых показателей компания примет ряд финансовых мер, в том числе рекомендует выплачивать акционерам дивиденды в натурально-вещественной форме в течение ближайших двух кварталов.

Компания сосредоточится на электронной торговле на фоне распространения заболевания и скачка спроса на ее продукцию на платформе Amazon в США практически вдвое за последние недели.

Акции Coty в ходе торгов в пятницу дешевеют на 0,9%.

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Сорокаба, Бразилия
Amazon США Coty

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