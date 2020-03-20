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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:47

Небольшие поставщики получили шанс попасть в крупные сети из-за повышенного спроса

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Благодаря повышенному спросу из-за коронавируса небольшие поставщики получили возможность попасть в крупные торговые сети, считает Минпромторг РФ .

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"В любой ситуации можно найти плюсы: сейчас у малых производителей появилась отличная возможность выйти на большой рынок - руководители крупных сетей дали команду своим региональным представителям заключать контракты со всеми, кто предлагает товар по адекватным ценам", - заявили "Интерфаксу" в ведомстве.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) взяла на себя роль координатора по этому вопросу. Все производители, которые готовы предложить сетям свою продукцию, могут обращаться туда - им помогут информацией и контактами сетевиков, отметили в пресс-службе.

Ранее Минпромторг договорился с Минсельхозом сформировать дополнительный пул поставщиков продовольствия на случай срывов поставок или неисполнения соответствующих обязательств.

Минпромторг РФ

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