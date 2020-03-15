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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 03:10

Минпромторг РФ призвал граждан рационально закупать продукты

В министерстве подчеркнули, что сети заранее сделали товарные запасы и дефицита нет

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг России призвал граждан осознанно и рационально подходить к покупке продуктов. В министерстве подчеркнули, что торговые сети начали делать товарные запасы заранее, и если где-то в магазине определенных товаров нет, дело в особенностях выкладки, а не в дефиците.

"С учетом опыта, происходящего в зарубежных странах, мы, безусловно, мониторим ситуацию на потребительском рынке, и делаем это совместно и с региональными властями, и с торговыми сетями", - прокомментировали "Интерфаксу" в пресс-службе Минпромторга ситуацию на потребрынке.

Там также отметили, что закрытие продовольственных магазинов не планируется. Министерство напоминает, что у всех продуктов есть срок годности, и "та же крупа, приобретаемая сейчас впрок, не может храниться вечно".

По информации "Ведомостей", Минпромторг запросил у Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие федеральные сети) и Союза независимых сетей (СНС, объединяет крупнейшие региональные сети) данные о том, на сколько дней хватит их товарных запасов по социально значимым товарам, а также в каком объеме они смогут нарастить поставки "на случай непредвиденных обстоятельств". Среди таких продуктов - сырокопченая колбаса, рыбные и мясные консервы, говядина, свинина, куриное мясо, подсолнечное и сливочное масла, молоко, яйца, сахар и соль, рис, пшено, гречка, картофель, капуста, морковь, детские смеси - заменители грудного молока и некоторые другие.

В воскресенье, 15 марта министр промышленности и торговли Денис Мантуров провел совещание с торговым сетями, на котором обсуждалась ситуация на продовольственном рынке, рассказали изданию два участника встречи.

Минпромторг России

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