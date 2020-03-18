Минпромторг договорился с ритейлом, чтобы те не повышали цены на продукты

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг договорился с производителями и торговыми сетями о том, чтобы цены на продовольствие в условиях повышенного спроса не повышались, заявил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Он подчеркнул, что ситуацию контролирует ФАС и Минсельхоз.

Возможны только незначительные повышения цен на импортные товары.

Евтухов также отметил, что ажиотажный спрос на продукты питания, который наблюдался в московских магазинах в последние четыре дня, постепенно спадает. Он рассказал, что по некоторым товарам спрос вырос в 5-10 раз. Причем Евтухов отметил, что такого спроса на товары, как в Москве, нет нигде в стране - в регионах ситуация стабильная.

Минпромторг создал "полевую группу", которая производит мониторинг ситуации в магазинах.

"Я еще раз хочу всем сказать: нет проблем с товарами. Распределительные центры и склады сетей, и крупных, и средних, забиты под завязку", - сказал Евтухов.

"Там просто уже хочется пожалеть людей, которые работают на разгрузке и погрузке - они уже домой не могут прийти, они своих семей не видят. Они уже вынуждены работать круглосуточно", - рассказал он.

Повышенный спрос в магазинах замглавы Минпромторга связал с увеличением новостей из-за рубежа, "где показывают пустые магазины и пустые полки, людей, которые не могут ничего купить".

Он выразил надежду, что скоро у людей в квартирах закончатся свободные места в шкафах и холодильниках, и все успокоится.