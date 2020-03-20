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Два зампреда правления Сбербанка увеличили долю в капитале кредитной организации

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Зампред правления, финдиректор Сбербанка Александр Морозов увеличил свою долю в уставном капитале кредитной организации до 0,0025% с 0,0021%, следует из материалов кредитной организации.

При этом доля обыкновенных акций в собственности Морозова не изменилась и составила 0,0014%, говорится в материалах кредитной организации. В пресс-службе Сбербанка "Интерфаксу" сообщили, что в сущфакте раскрыта корректная информация о доле обыкновенных акций Морозова.

Сделка прошла 18 марта. На "Московской бирже" средневзвешенная цена акций в этот день составила 177,02 рубля.

Также Сбербанк в своих материалах сообщил об увеличении с 0,00029% до 0,00053% доли в уставном капитале Сбербанка зампреда правления Анатолия Попова. Его доля обыкновенных акций выросла до 0,00055% с 0,00030%. Сделка прошла 19 марта, когда на "Московской бирже" средневзвешенная цена акций составила 184,1 рубля.

Топ-менеджеры Сбербанка регулярно приобретают акции и облигации кредитной организации. В частности, в четверг банк сообщил, что глава Сбербанка Герман Греф увеличил долю в уставном капитале кредитной организации до 0,0045% с 0,00399%.

Сбербанк

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