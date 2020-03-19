Греф спустя неделю снова увеличил долю в капитале Сбербанка

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф увеличил долю в уставном капитале Сбербанка до 0,0045% с 0,00399%, следует из материалов кредитной организации.

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций вырос до 0,0044% с 0,0039%. Как указано в материалах банка, сделка прошла 18 марта. Средневзвешенная цена обыкновенных акций Сбербанка на "Московской бирже" в этот день составила 177,02 рубля.

Топ-менеджеры Сбербанка регулярно приобретают акции и облигации кредитной организации. Так, 10 марта банк сообщил об увеличении доли Грефа в капитале с 0,0031% до 0,00399%. Также на прошлой неделе свои пакеты увеличили зампреды правления Сбербанка Александр Морозов и Станислав Кузнецов, а супруг зампреда правления Сбербанка России Светланы Кирсановой Евгений Иванов купил акции банка на 2,6 млн рублей (ранее не владел такими бумагами).