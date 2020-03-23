Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:16

Фьючерсы на S&P и Brent продолжили дешеветь

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Торги в понедельник начались очередным падением рынков и котировок нефти, после того как по итогам недели число зараженных коронавирусом в мире достигло 338 751, а Конгресс США не смог принять пакет мер по поддержке экономике.

Экономический кризис

К 7:25 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на 2,5% к уровню закрытия пятницы и торговались у $26,3 за баррель. Фьючерсы на WTI к этому времени дорожали в Нью-Йорке на 1% - до $22,9 за баррель.

Фьючерсы на S&P 500 снижаются в понедельник на 3,7%, в ходе торгов в один из моментов снижение достигало предельных 5%. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, где заболело более 15 000 человек, сказал жителям региона, что им надо готовиться к нарушению нормальной жизни на 4-9 месяцев.

Гонконгский Hang Seng теряет 3,75%.

Австралийский S&P/ASX 200 рухнул уже на 6% после новых мер властей по резкому сокращению экономической активности в стране.

Японский Nikkei 225 растет на 1,7%.

Инвесторы хотят увидеть, что вирус взят под контроль, а также понять, в какие сроки может прекратиться ограничение экономической деятельности, прежде чем они смогут сосредоточиться на макроэкономических последствиях режима изоляции. Эксперты Goldman Sachs прогнозируют обвал ВВП США на рекордные 24% во II квартале в пересчете на год, а IHS Markit - на 13%.

Резкие скачки на рынках на прошлой неделе отпугнули инвесторов даже от традиционных защитных активов - золота и госооблигаций США. Доходность 10-летних госооблигаций США упала в понедельник на 0,121 процентных пункта до 0,817%, сообщает Bloomberg.

"В отличие от 2008 года сейчас даже спрятаться негде. Никто не хочет иметь на руках ничего, кроме наличных", - сказал WSJ главный инвестиционный директор Kingsview Wealth Management Скотт Мартин.

В пятницу акции в США, начав сессию с роста, в итоге снизились на фоне тревожных новостей о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 и мер властей по ужесточению карантина. Индекс S&P 500 потерял по итогам дня 4,3%, недели в целом - 14%.

Индекс Dow Jones снизился на 913 пунктов, 4,5% до 19173,98 в пятницу. По сравнению с февральскими пиками Dow Jones Industrial Average и S&P 500 потеряли уже около 30%. В ходе кризиса dot-com в 2000 году котировки падали на 49%, что показывает потенциальные масштабы снижения рынков в такие периоды, как сейчас.

США Brent WTI S&P 500 Dow Jones Нью-Йорк Эндрю Куомо

Новости по теме

Новости

Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ

Brent подешевела до $26 за баррель

Пандемия коронавируса

Собянин призвал пожилых москвичей перейти на домашний режим

Экономический кризис

Аналитики спрогнозировали снижение ВВП США во II квартале до 24%

ВВП РФ за два месяца вырос на 2,3%

ОПЕК и отраслевой регулятор Техаса заявили о необходимости нефтяной сделки

ОПЕК и отраслевой регулятор Техаса заявили о необходимости нефтяной сделки

Заявление Банка России: ключевую ставку посадили на месячный карантин

Заявление Банка России: ключевую ставку посадили на месячный карантин

Сечин допустил возврат нефти к $60/баррель в случае ухода с рынка сланца

Сечин допустил возврат нефти к $60/баррель в случае ухода с рынка сланца

Низкие цены на нефть не вызвали у Сечина "ощущения драматизма"

ФНС приостановила проверки до 1 мая

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');