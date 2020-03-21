Заявление Банка России: ключевую ставку посадили на месячный карантин

Здание Банка России Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров ЦБ собирается не на опорное заседание, но Эльвира Набиуллина выступает с заявлением. Председатель Банка России проводит пресс-конференцию, но на ней нет журналистов. Инфляция почти в два раза ниже таргета, но ЦБ всерьез рассматривает сценарий повышения ключевой ставки. Рассматривает, впрочем, и снижение. В итоге оставляет ее неизменной и не дает четкого сигнала на будущее.

Еще совсем недавно такой сценарий показался бы нелепым и бессмысленным набором слов, по ошибке оказавшихся в одном предложении. Всего полтора месяца назад, когда ЦБ в очередной раз понижал ключевую ставку и практически открытым текстом говорил о новом смягчении в ближайшем будущем, горизонт инфляционного таргетирования казался чистым. Однако маленькое облачко, которое уже тогда плыло со стороны Китая, но не пугало российский ЦБ, с тех пор превратилось в огромную грозовую тучу. И где реально теперь тот "диапазон нейтральности", с которым ЦБ еще недавно собирался попрощаться, готовясь перейти к стимулирующей денежно-кредитной политике, разобрать сложно.

На фоне стремительно разворачивающейся пандемии коронавируса, несущей разрушительные последствия для мировой экономики, обвала нефти и девальвации рубля мартовский совет директоров ЦБ проходил в атмосфере непредсказуемости. Впрочем, большая часть экспертов ставила именно на то решение, которое и было в итоге принято. Оказавшись посреди "идеального шторма", регулятор выбрал, возможно, самый заманчивый в такой ситуации вариант - пока ничего не менять. Хотя "на столе", возможно, впервые в истории инфляционного таргетирования, были все три опции. С серьезными аргументами в пользу каждой из них. Подкинутая в воздух монета приземлилась на стол не "орлом" и не "решкой", а встала на ребро.

ЦБ взял короткую (до следующего, опорного, заседания совета директоров - всего месяц) паузу, послав при этом обтекаемый, ни к чему не обязывающий сигнал о своих будущих действиях. За время этого денежно-кредитного карантина ЦБ предстоит понять, что все-таки приготовил коронавирус и миру, и России.

Но чтобы не выглядеть беспристрастным наблюдателем, который сидит на берегу и ждет, пока мимо проплывет труп или коронавируса, или экономики, ЦБ сопроводил довольно сдержанное заявление по итогам совета большим пакетом регуляторных мер. Именно на них, вкупе с ранее объявленными мерами по стабилизации валютного рынка, Банк России акцентирует внимание в момент, когда денежно-кредитная политика оказалась в тени.

Нет, нет, нет, да

На пресс-конференции, проходившей в онлайн-режиме, Эльвира Набиуллина сосредоточилась на отрицательных ответах, ясно давая понять: Банк России на данный момент сделал ровно столько, сколько счел нужным.

Стоит ли России идти по пути США, где резкое сжатие спроса в экономике решили лечить при помощи раздачи наличных населению? Нет, не стоит.

Нужно ли поддерживать внутренний рынок госдолга посредством выкупа ОФЗ? Есть такое предложение, но - не стоит.

Следует ли ослабить закрученные в потребительском кредитовании гайки? Нет, не следует.

Возможно, пора снизить норматив обязательного резервирования и отчисления в фонд страхования вкладов? Нет, не пора.

Тогда, может быть, пришло время докапитализировать банковскую систему? Нет, не пришло.

Из ключевых вопросов к регулятору положительного ответа удостоился один - собирается ли ЦБ рассматривать повышение ставки. Оно остается на повестке, заявила Набиуллина.

Соломоново решение

Большинство экспертов позитивно оценили меры, принятые регулятором по итогам заседания совета директоров, полагая, что повышение ставки могло бы оказаться преждевременным.

"Оставить ставку без изменения было ожидаемым и абсолютно правильным решением. Тех мер, которые ЦБ в настоящее время предпринял, включая гибкость курса рубля и определенную небольшую поддержку через интервенции, в принципе пока достаточно, чтобы сдержать панические настроения на рынке. С учетом текущей неопределенности двигать ставку в ту или иную сторону было бы неразумным. Каждый день прогнозы меняются и по поводу эпидемии, и по поводу возможных экономических последствий этой истории, поэтому ЦБ принял соломоново решение: оставить ставку неизменной", - сказал "Интерфаксу" главный экономист "БКС Глобал Маркетс" Владимир Тихомиров.

По словам аналитика корпорации "Уралсиб" Ольги Стериной, в сложившейся ситуации решение Центробанка оптимально. "Поднимать ставку для того, чтобы погасить волатильность рубля? Такой шаг мог бы негативно сказаться на рынке ОФЗ и усилить отток нерезидентов из госбумаг. Это бы в конечном итоге только добавило рублю волатильности", - сказала Стерина.

"Мы считаем, что монетарные действия в условиях распространения эпидемии коронавируса имеют ограниченный эффект. Повышение ключевой ставки может усилить давление на совокупный спрос через увеличение кредитных ставок и замедлить экономический рост. Введение мер поддержки граждан, экономики и финансового сектора выглядит в текущих условиях наиболее оправданным шагом регулятора", - говорится в обзоре главного экономиста Газпромбанка по РФ Сергея Коныгина.

Как отмечает стратег Sberbank CIB Юрий Попов, ЦБ принял ряд мер по поддержке кредитования экономики и облегчению регуляторной нагрузки на банки и финансовые организации. "В частности, он ввел такой инструмент, как рефинансирование кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства с лимитом 500 млрд рублей и процентной ставкой 4%, а также снизил значения надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам", - пишет Попов в комментарии.

По мнению главного экономиста "ВТБ Капитала" по РФ Александра Исакова, решение ЦБ оставить ставку на текущем уровне, снизив регуляторную нагрузку, свидетельствует о готовности регулятора в текущей ситуации более дифференцированно подходить к решению задачи минимизации рисков для экономического роста, учитывая при этом и другие риски, в том числе связанные с устойчивостью инфляции.

Кроме того, по мнению главного экономиста Альфа-банка по РФ Наталии Орловой, еще одним значимым фактором, из-за которого повышение ставки не только не необходимо, но даже рискованно, это подверженность банковского сектора риску процентных ставок, который сильно возрос в последние годы.

Между тем экономист Райффайзенбанка по РФ Станислав Мурашов считает, что незначительное повышение ключевой ставки никак бы не сказалось на банковском секторе. "На самом деле изменение на 25 базисных пунктов ни на что не влияет, но это хотя бы психологически говорит о том, что ЦБ "на месте". А просто словам никто не верит", - добавил он.

"Если ситуация ухудшится, то сохранение ключевой ставки без изменений сейчас может привести к необходимости ее резкого повышения потом, что для банков, возможно, будет намного болезненней. Резкий скачок ключевой ставки для банковского сектора более стрессовая ситуация, чем плавное повышение на 25-50 базисных пунктов, так как сразу существенно растет стоимость фондирования, сразу происходит масштабная переоценка на рынке", - сказал Мурашов.

Таким образом, экономист Райффайзенбанка полагает, что более эффективно было бы несколько ужесточить ДКП, чтобы избежать риска резкого повышения ставки в будущем.

В то же время, по мнению экономиста "Ренессанс Капитала" Софьи Донец, исходя из тональности пресс-релиза резкого повышения ставки от ЦБ не стоит ожидать и в дальнейшем, так как проинфляционные и дезинфляционные риски практически сбалансированы.

Как говорится в комментарии Донец, в рамках базового прогноза на конец года инфляция составит 5%. "Однако Банк России указывает на возможный рост инфляционных ожиданий на фоне ослабления рубля, ажиотажного спроса на отдельные товары. Мы предполагаем, что с учетом этого умеренная реакция со стороны Банка России все же может потребоваться для обеспечения возвращения инфляции к цели. В базовом сценарии мы видим ключевую ставку на конец года на уровне 6,25%. Если же цена на нефть и курс более устойчиво останутся на текущих уровнях, то ставка может быть повышена вплоть до 7,0%", - отмечает она.

Ничего конкретного

"Решение ЦБ перенести на апрель публикацию обновленных экономических прогнозов, как мы полагаем, было продиктовано двумя соображениями. Во-первых, таким образом регулятор старается не провоцировать рост инфляционных ожиданий, а во-вторых, дает себе больше времени для сбора и анализа актуальной информации об эффекте переноса обменного курса на инфляцию, который, на наш взгляд, будет отражен в данных по инфляции за март. Также к следующему заседанию регулятора, которое состоится 24 апреля, должно появиться более четкое понимание степени необходимой корректировки прогнозов экономического роста", - пишет Исаков из "ВТБ Капитала". По его оценкам, строить какие-либо прогнозы относительно будущих действий Банка России в настоящее время крайне сложно. Дальнейшая траектория ДКП будет зависеть от масштабов сокращения спроса (как на внутреннем, так и на внешнем рынке) и степени ускорения инфляции, считает Исаков. Однако он полагает, что в ближайшие месяцы ЦБ оставит ставку без изменений, и не исключает, что во II полугодии 2020 года может появиться возможность для ее снижения на 50 базисных пунктов - до 5,5%.

По мнению экономиста Citi по РФ Ивана Чакарова, формулировки в заявлении ЦБ были намеренно размыты для отражения высокой неопределенности. "ЦБ дал себе достаточно пространства для движения в любом направлении в зависимости от изменения глобальной ситуации. На наш взгляд, если доллар укрепится до 80 руб./$1, регулятор может рассмотреть вопрос о повышении ставки. Это вполне может произойти в условиях непрерывно падающих цен на нефть, если укоренится шок от коронавируса. Более быстрое прояснение ситуации с внешней неопределенностью может обеспечить долгожданную передышку, перенеся повышение ставки к концу года", - говорится в обзоре Чакарова.

Между тем в базовом сценарии Citi ожидает понижения ставки до 5,75% к концу 2020 года на фоне постепенного ускорения роста мировой экономики с III квартала 2020 года. "В таких условиях цены на нефть будут постепенно повышаться, и давление на рубль ослабнет", - пишет Иван Чакаров.

Как считает, главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой, уровень ответственности для ЦБ сейчас слишком высок, чтобы делать какие-либо намеки касаемо своих будущих шагов. Эксперт отмечает, что, сохраняя ставку, давая общие формулировки и объявляя дополнительные меры поддержки, регулятор все еще оставляет пространство для любых решений в будущем.

"Если предположить, что нефть не будет дальше падать, а курс рубля "зафиксируется вокруг справедливых уровней", мы увидим, что ставка, вероятно, будет снижаться, а не повышаться в течение 2020 года, так как риски для экономического роста значительно возросли и, скорее всего, останутся высокими, в то время как инфляционный всплеск может оказаться временным и "не разрушающим логику денежно-кредитной политики", - пишет Полевой в обзоре.

Тихомиров из "БКС Глобал Маркетс" полагает, что ЦБ в неведении, как и все.

"Комментарии говорят о том, что по большому счету ЦБ находится в неведении, потому что были убраны прогнозы по инфляции и ВВП из комментария, что говорит о том, что они их пересматривают. Сколько продлится пересмотр - неизвестно. Но пока ясно, что прежние прогнозы нереалистичны, а новых у ЦБ нет. Правда, в комментариях Набиуллина говорила о том, что снижение ставки не исключается, но я думаю, что разговор идет на приличную перспективу, это может быть вопрос следующего года, а может быть и позже. В ближайшей перспективе реальность может заставить ЦБ двигать ставку вверх, а не вниз в зависимости от инфляции", - сказал Тихомиров, добавив, что, по его прогнозам, инфляция в РФ к концу 2020 года ускорится до 5%, а это предполагает повышение ключевой ставки на 150 базисных пунктов - до 7,5% на конец года.

Экономист Morgan Stanley по РФ Алина Слюсарчук полагает, что при снижении цен на нефть ключевая ставка в РФ будет снижаться. Согласно стресс-тесту, проведенному Слюсарчук, при сценарии с ценой на нефть $20-30 за баррель спад в экономике РФ неизбежен (ВВП РФ при $20 за баррель падает на 1,4%, а при $30 за баррель - на 0,1%). В этих условиях, по прогнозам эксперта, ключевая ставка составит 5% при нефтяных ценах в $20 за баррель и 5,50% при цене в $30 за баррель.

В рамках базового сценария, цена на нефть будет находится в районе $40 за баррель, рост ВВП РФ составит 0,8%, при этом ключевая ставка на конец 2020 года останется на уровне 6%.

Валютные интервенции

"Неизменная ставка вынуждает Банк России сдерживать нервозность на рынке через прямые интервенции на рынок, которые ЦБ проводит от имени Минфина. В данный момент в распоряжении Банка России имеется два инструмента: во-первых, ЦБ продает средства ФНБ, чтобы финансировать текущий бюджетный дефицит - мы считаем, что сумма продажи составляет примерно $1 млрд в месяц при текущих ценах на нефть (марки Brent - ИФ) в $35 за баррель и может повыситься до $2 млрд при сценарии цены на нефть ниже $25 за баррель. Во-вторых, ЦБ недавно решил провести продажу валюты в рамках первого этапа передачи собственности Сбербанка правительству, что предполагает, что на рынок будет продано еще $5 млрд до конца сентября 2020 года. Мы считаем, что это предоставит ЦБ достаточно ресурсов, чтобы обеспечить контроль над рисками финансовой стабильности при сценарии цены на нефть ниже $25-30 за баррель и стабилизировать курс рубля на соответствующей этому уровню цены на нефть справедливой стоимости 75-80 руб./$1", - говорится в обзоре Орловой из Альфа-банка.

По мнению главного экономиста ING Bank по РФ Дмитрия Долгина, чтобы повлиять на конъюнктуру рынка в краткосрочной перспективе, Центробанку могут потребоваться продажи валюты $200-500 млн в день с учетом сделки по покупке контрольного пакета акций Сбербанка, что предполагает дополнительные валютные интервенции на $100-400 млн в день.

Как говорилось в обзоре Долгина, повышенное внимание ЦБ к валютному рынку свидетельствует о том, что на данном этапе регулятор не спешит прибегать к повышению ключевой ставки.

Между тем, по оценкам Мурашова из Райффайзенбанка, валютные интервенции окажут только временное влияние на курс рубля. "По моему мнению, не повысив ключевую ставку, ЦБ лишил рубль запаса прочности, а валютных интервенций для его поддержки может быть недостаточно. Если есть большой спекулятивный спрос на валюту, то с ними сложно справиться. Но, возможно, ЦБ всерьез верит, что этот шок продлится недолго", - сказал экономист. Он пояснил, что интервенции плохи тем, что если ухудшение ситуации носит длительный характер, то средства могут закончиться раньше, чем кризис. "Средства заканчиваются, или ты понимаешь, что их тратить бессмысленно, курс все равно приходит туда, куда он должен был прийти", - добавил эксперт.

Как отмечает в своем комментарии Попов из Sberbank CIB, пока Банк России не предложил операций валютного РЕПО. "Вероятно, это связано с сохранением благоприятной ситуации с валютной ликвидностью на российском денежном рынке, а также с тем, что данная мера может быть оставлена в качестве резерва на случай возможного нового изменения ситуации на российском валютном рынке", - пишет он.

Невеселые перспективы

Эксперты считают, что в настоящее время делать прогнозы достаточно сложно, так как, скорее всего, нижняя точка кризиса еще не пройдена.

"В частности, как мы понимаем, эффект от развала сделки ОПЕК+ еще не вполне учтен в ценах нефти, которые могут испытать дополнительное снижение от фактического увеличения добычи и демпинга со стороны Саудовской Аравии", - подчеркивает Мурашов из Райффайзенбанка.

По мнению Тихомирова, если брать как ориентир те страны, которые прошли уже через пик эпидемии (Китай, Южная Корея), то в апреле ситуация ухудшится: и эпидемиологическая, и экономическая. "Потому что закрытие производств, ограничение в транспорте, в передвижениях будут еще более существенными. Больший удар по сфере услуг будет. Ожидать чего-то магически позитивного не приходится, а если ориентироваться на общие тренды, которые мы видели, то апрель будет еще хуже", - сказал он.

Заявление Банка России от 20 марта по ДКП

Совет директоров Банка России 20 марта 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6,00% годовых. В феврале-марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза Банка России. Это связано с изменением внешних условий: распространением эпидемии коронавируса и резким снижением цен на нефть. Произошедшее ослабление рубля является временным проинфляционным фактором. Под его влиянием годовая инфляция может превысить целевой уровень в текущем году. Однако значимое сдерживающее влияние на инфляцию будет оказывать динамика внутреннего и внешнего спроса, что связано с выраженным замедлением роста мировой экономики и возросшей неопределенностью. Пакет мер правительства и Банка России обеспечивает финансовую стабильность и окажет поддержку экономике. Все эти факторы принимались во внимание при принятии решения по ключевой ставке. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2021 году.

В дальнейшем Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Динамика инфляции. В 2020 году инфляция может временно превысить целевой уровень, затем ожидается ее возвращение к 4% в 2021 году.

Временное ускорение годовой инфляции в ближайшие месяцы будет вызвано произошедшим в феврале-марте ослаблением рубля, которое связано с изменением внешних условий: ухудшением ситуации на глобальных финансовых рынках в связи с угрозой рецессии в мировой экономике на фоне эпидемии коронавируса и резким снижением цен на рынке нефти. Произошедшее ослабление рубля и последующее повышение темпов роста потребительских цен могут вызвать временное увеличение инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

Вместе с тем замедление роста внутреннего и внешнего спроса является значимым дезинфляционным фактором. Оно будет оказывать сдерживающее влияние на инфляцию. В этих условиях с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2021 году.

Денежно-кредитные условия ужесточились под воздействием негативных внешних факторов. Ухудшение ситуации в мировой экономике и резкое падение цен на нефть вызвали рост премии за риск по широкому кругу финансовых активов, в том числе в странах с формирующимися рынками. В этих условиях увеличились доходности ОФЗ и корпоративных облигаций, отдельные банки начали повышать процентные ставки по кредитам и депозитам. Принятые Банком России меры по ограничению рисков для финансовой стабильности и регуляторные послабления будут способствовать поддержке кредитования, в том числе в наиболее уязвимых секторах, а также позволят ограничить масштаб ужесточения денежно-кредитных условий.

Экономическая активность. В феврале-марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза Банка России. Это связано с ухудшением перспектив глобального роста на фоне распространения коронавируса и введения ограничительных мер на трансграничные перевозки и передвижения, а также с резким ухудшением динамики мировых товарных и финансовых рынков. Под влиянием этих факторов умеренный рост российской экономики в начале года может смениться снижением экономической активности в ближайшие кварталы.

Траектория роста российской экономики будет во многом зависеть от масштаба последствий дальнейшего распространения коронавируса и принимаемых мер по борьбе с ним, их влияния на производственную деятельность и спрос, а также деловые и потребительские настроения. Поддержку российской экономике окажет пакет экономических мер, разработанный правительством и Банком России для борьбы с последствиями пандемии коронавируса и волатильности на финансовых рынках. Вклад в поддержку внутреннего спроса в текущем году внесут дополнительные социальные меры, заявленные в январе текущего года, а также запланированная реализация национальных проектов.

Инфляционные риски. Краткосрочные проинфляционные риски усилились в связи с возможным более значительным переносом в цены произошедшего ослабления рубля, а также влияния временного увеличения текущего спроса на отдельные товары и услуги в связи с формированием населением запасов. Вместе с тем значительное ослабление внешнего спроса, возможное снижение потребительской активности и лаговые эффекты от произошедшего ужесточения денежно-кредитных условий могут быть источниками значимых дезинфляционных рисков на среднесрочном горизонте.

В дальнейшем Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Наряду с решением по ключевой ставке, Банк России принял ряд мер, которые направлены на обеспечение финансовой стабильности, поддержку экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса. Эти меры в том числе нацелены на сохранение доступа к банковскому кредитованию малого и среднего бизнеса, на поддержку развития ипотечного кредитования, защиту интересов граждан, пострадавших от распространения пандемии. Кроме того, предусмотрены шаги, которые снизят административную нагрузку на финансовый сектор и поддержат его потенциал по предоставлению ресурсов экономике.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 апреля 2020 года. Время публикации пресс-релиза о решении совета директоров Банка России и среднесрочного прогноза - 13:30 по московскому времени.

Заявление Эльвиры Набиуллиной

"Сегодня совет директоров решил сохранить ключевую ставку на уровне 6,00% годовых.

С момента прошлого заседания совета директоров ситуация кардинально изменилась - в первую очередь в мировой экономике, на глобальных сырьевых и финансовых рынках. Сейчас события развиваются по другому сценарию, чем предполагал наш базовый прогноз в начале февраля.

Я бы сказала, что совет директоров сегодня прошел нестандартно. Во-первых, мы рассматривали, взвешивали разнонаправленные варианты решения по ключевой ставке. Во-вторых, мы приняли не только решение по ставке, но и целый набор мер, направленных на сохранение финансовой стабильности, поддержку граждан и бизнеса, кредитования экономики в условиях пандемии коронавируса. Именно поэтому, хотя заседание сегодня не опорное, мы проводим пресс-конференцию, чтобы разъяснить нашу оценку ситуации и принятые решения.

В первую очередь остановлюсь на характере происходящих событий и особенностях их влияния на российскую экономику. Это во многом определяет логику наших решений и принимаемых мер.

Ситуация сейчас действительно непростая. И в мире, и в России. Пандемия коронавируса и меры, направленные на ее ограничение, оказывают давление на глобальную экономику, что снижает одновременно и производство, и спрос, влияет на поведение бизнеса и населения. Волатильность финансовых рынков резко выросла. Одновременно с развитием пандемии произошло глубокое падение цен на нефть, связанное как с существенным ростом добычи, так и с существенным снижением потребления.

Неопределенность и беспокойство о дальнейшем развитии ситуации с коронавирусом могут провоцировать локальный повышенный спрос на отдельные товары с длительными сроками хранения и использования. Хотя это и не имеет долгосрочных последствий, но делает динамику цен более волатильной, что может привести к росту инфляции и инфляционных ожиданий. В дальнейшем, напротив, возможно ослабление спроса, что будет оказывать понижательное влияние на темпы роста потребительских цен.

Замедление глобальной экономики, в свою очередь, привело к выходу инвесторов из рисковых активов. Это усилило волатильность потоков капитала и колебаний на мировых финансовых рынках, привело к росту страновых премий за риск. Глобальная волатильность, наряду с резким снижением цен на нефть, сильно отразилась на российском финансовом рынке, привела к ослаблению рубля. Это будет иметь проинфляционный эффект и может оказать влияние на инфляционные ожидания.

Кроме того, упали цены финансовых активов, повысились доходности на российском долговом рынке. Особого внимания требует обеспечение финансовой стабильности.

Поэтому сегодня, принимая решение по ключевой ставке и пакету мер по поддержке кредитования, мы исходили из комплексной оценки всех этих факторов, из баланса рисков для экономики и инфляции и из соображений обеспечения финансовой стабильности.

Что касается ключевой ставки, то я уже сказала: мы рассматривали, что редко бывает, три варианта - снизить, повысить или оставить неизменной.

В пользу снижения ключевой ставки было наше понимание среднесрочных факторов динамики инфляции. В последние месяцы, до начала периода волатильности, дезинфляционные факторы в экономике преобладали. И эти внутренние дезинфляционные факторы никуда не уходят. Более того, в период эпидемии и мер по ее ограничению они даже усиливаются: у людей меньше возможностей делать покупки товаров и услуг, это создает давление на бизнес, а значит, и на доходы граждан. Соответственно, мы можем увидеть замедление роста спроса. Поэтому теперь уже не только в краткосрочной, но и в более длительной перспективе внутренние факторы со стороны спроса в значительной степени смещены в сторону дезинфляционных. И, учитывая лаги во влиянии денежно-кредитной политики на экономику, а также при отсутствии иных значимых факторов, было бы допустимым шагом снизить ключевую ставку уже сейчас. В последние недели ряд центральных банков в странах, где в основном действуют эти факторы, принимали такие решения.

Однако баланс краткосрочных рисков сместился в сторону проинфляционных. Под влиянием ослабления рубля инфляция в этом году не просто приблизится к цели быстрее, чем мы раньше считали, но может и временно ее превысить. Очевидно, что динамика финансовых рынков, риски возможного дальнейшего снижения цен на нефть влияют на инфляционные и девальвационные ожидания. И здесь важно не допустить раскручивания инфляционной спирали. Для стабилизации ожиданий показано повышение процентных ставок. Кроме того, мы понимаем, что в условиях повышенной волатильности на финансовом рынке наше решение по денежно-кредитной политике может влиять и на финансовую стабильность. И если рассматривать только эти факторы, было бы уместным решение о повышении ключевой ставки.

Решение о сохранении ключевой ставки, которое мы приняли, в текущих условиях балансирует влияние факторов краткосрочного и среднесрочного характера, риски для инфляции, экономики и финансовой стабильности. Мы ожидаем, что после возможного временного повышения инфляции и снижения экономической активности в 2020 году в дальнейшем произойдет улучшение экономической динамики, а инфляция вернется к цели - вблизи 4% - в 2021 году с учетом проводимой денежно-кредитной политики.

Что касается сигнала на будущее, то мы и далее будем использовать такую же логику при принятии решений, будем каждый раз оценивать баланс факторов, баланс рисков, связанный с принятием того или иного решения в конкретной ситуации.

Подчеркну, что решение по ключевой ставке было принято в комплексе с другими мерами Банка России, которые направлены на ограничение рисков для экономики и поддержку граждан в сложных условиях.

В дополнение к шагам, уже сделанным ранее, сегодня Банк России вводит широкий набор дополнительных мер.

Эти меры в первую очередь нацелены на обеспечение финансовой стабильности и сохранение потенциала финансового сектора по кредитованию экономики, особенно граждан и бизнесов, которые наиболее уязвимы в текущих обстоятельствах. Эти меры касаются поддержки кредитования малых и средних предприятий, ипотечного кредитования, защиты интересов граждан, пострадавших от распространения коронавируса. Мы понимаем, что необходимо дать время как финансовым институтам, так и заемщикам адаптироваться к изменению условий. Поэтому принятые меры направлены на расширение возможностей и повышение готовности банков и других финансовых институтов реструктурировать и пролонгировать кредиты гражданам и предприятиям, которые оказались под воздействием пандемии. Будет также повышена доступность онлайн-платежей для населения и приняты меры по поддержке онлайн-торговли.

Кроме того, мы проводим активную работу с финансовыми организациями, чтобы при любом развитии ситуации обеспечить непрерывность деятельности финансового сектора и доступность финансовой инфраструктуры. Такой опыт уже есть в других странах, мы его учитываем и применяем. Мы разработали соответствующие рекомендации, индивидуально работаем с крупнейшими финансовыми организациями, взаимодействуем с ассоциациями участников финансового рынка и саморегулируемыми организациями, контролируя разработку и реализацию финансовыми организациями соответствующих мер. Чтобы облегчить перевод на удаленную работу сотрудников, мы готовим послабления в части требований к сдаче отчетности. Также мы временно отказываемся от проверок, за исключением случаев, которые требуют неотложного реагирования.

Отмечу, что в отличие от изменения ключевой ставки, которое отражается на экономических процессах с лагом, регуляторные послабления имеют более быстрый и более адресный эффект, что важно в ситуации, когда нужно оказать оперативное и упреждающее воздействие. Принятые меры, наряду с купированием рисков для финансовой стабильности, ограничат произошедшее ужесточение внутренних денежно-кредитных условий на фоне глобальной волатильности.

Мы тесно взаимодействуем с правительством, находимся в постоянном контакте для оперативного обмена информацией, выработки при необходимости комплексных решений, чтобы смягчить влияние негативных факторов на граждан, экономику и финансовый сектор".

Заявление о мерах по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса

Банк России принял решение в условиях пандемии коронавирусной инфекции и резкого снижения цен на нефть реализовать комплекс мер, направленных на поддержание способности финансового сектора предоставлять необходимые ресурсы экономике, на защиту интересов пострадавших от пандемии и доступность платежей для населения, а также на адаптацию финансового сектора к действию ограничительных мер по борьбе с эпидемией.

1. Меры по защите интересов граждан, пострадавших от распространения пандемии, и по обеспечению доступности платежей для населения.

В условиях развития пандемии коронавирусной инфекции требуется поддержка потребителей финансовых услуг, снижение рисков для их финансового благополучия в дальнейшем. Банк России:

- рекомендует кредитным организациям, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам реструктурировать задолженность, не назначать пени и штрафы по кредитам (займам), предоставленным заемщикам-физическим лицам, в случае предоставления заявления и официального подтверждения о наличии коронавирусной инфекции у такого заемщика;

- дает право кредитным организациям не признавать такие кредиты реструктурированными в целях формирования резервов и не применять макропруденциальные надбавки в отношении указанных кредитов до 30 сентября 2020 года;

- дает право микрофинансовым организациям право не признавать такие займы реструктурированными и не применять в отношении указанных кредитов (займов) корректирующие коэффициенты по требованиям к заемщикам, у которых показатель долговой нагрузки (ПДН) составляет более 50%, при расчете норматива достаточности собственных средств до конца 2020 года;

- предоставляет кредитным организациям право до 30 сентября 2020 года не увеличивать резервы по кредитам заемщикам-физическим лицам, в случае ухудшения их финансового положения и/или качества обслуживания долга при наличии официального подтверждения о наличии коронавирусной инфекции у такого заемщика;

- рекомендует кредитным организациям и микрофинансовым организациям в период до 30 сентября 2020 года в случае нарушения заемщиком-физическим лицом обязательств по договору не обращать взыскание на недвижимое имущество, являющееся обеспечением по требованиям, в случае предоставления заявления и официального подтверждения о наличии коронавирусной инфекции у такого заемщика;

- рекомендует страховым организациям удовлетворять заявления страхователя в случае предоставления заявления и официального подтверждения о наличии у него коронавирусной инфекции, о продлении срока урегулирования страховых случаев, об отсрочке платежа по договорам добровольного страхования, а также не начислять неустойку (штраф, пени) и не применять иных последствий за ненадлежащее исполнение договора добровольного страхования в течение периода временной нетрудоспособности страхователя.

В целях обеспечения возможности для граждан беспрепятственно и в режиме онлайн осуществлять переводы между физическими лицами Банк России устанавливает с 1 мая 2020 года предельное значение комиссий, взимаемых банками со своих клиентов при переводах между физическими лицами, а именно:

- переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тыс. рублей в месяц должны осуществляться банками без взимания платы;

- переводы в СБП на сумму свыше 100 тыс. рублей в месяц - не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей.

В целях обеспечения возможности для граждан бесперебойно осуществлять онлайн-покупки продовольствия и лекарственных средств без посещения магазинов, а также поддержки онлайн-торговли Банк России прорабатывает вопрос установления предельных комиссий по эквайрингу при осуществлении оплаты картами онлайн-покупок.

2. Меры по поддержке кредитования малого и среднего бизнеса.

Малый и средний бизнес - один из наиболее уязвимых секторов экономики в условиях пандемии. Специальная программа рефинансирования Банка России, наряду с регуляторными послаблениями, поможет компаниям сохранить доступ к банковскому кредитованию и избежать неплатежеспособности в условиях сокращения доходов в результате пандемии.

Банк России расширяет программу рефинансирования по кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). Помимо инструмента, направленного на ограничение процентных ставок по кредитам заемщикам, вводится новый инструмент с лимитом рефинансирования 500 млрд руб. в целях поддержания объемов кредитования МСП. В рамках обоих инструментов с 23 марта 2020 года процентная ставка Банка России устанавливается в размере 4%.

По кредитам, рефинансируемым в рамках ранее действующего лимита в 175 млрд руб., ставка Банка России снижена с 6% до 4%, конечная ставка по кредитам для заемщика не должна превышать 8,5%, при этом снимаются все отраслевые ограничения на кредитование МСП.

С апреля 2020 года, помимо уже установленного лимита в 175 млрд руб., дополнительно выделяются средства в размере 500 млрд руб. с целью поддержания и роста объема кредитов, предоставленных кредитными организациями субъектам МСП. В рамках указанного дополнительного лимита Банк России будет предоставлять кредитным организациям кредиты по ставке 4% годовых на срок 1 год. При этом кредитным организациям с высоким кредитным рейтингом [1] кредиты будут предоставляться без обеспечения, а кредитным организациям, не имеющим такого рейтинга, - при наличии поручительства АО "Корпорация "МСП".

В программе смогут принять участие банки, объем рублевого кредитного портфеля субъектам МСП которых будет не менее 95% от объема соответствующего портфеля на 1 марта 2020 года. При этом Банк России будет определять максимальный объем предоставления средств для каждой кредитной организации, рассчитывая его как разницу между объемом рублевого кредитного портфеля банка субъектам МСП на первое число текущего месяца и объемом этого портфеля на 1 марта 2020 года, уменьшенного на 5%. В случае снижения рублевого кредитного портфеля субъектам МСП на первое число текущего месяца ниже 95% объема соответствующего портфеля на 1 марта 2020 года привлеченные кредитной организацией от Банка России средства по данной программе подлежат досрочному возврату. Предоставление кредитов в рамках дополнительного лимита будет осуществляться до 30 сентября 2020 года.

Банк России предоставляет кредитным и микрофинансовым организациям:

- возможность до 30 сентября 2020 года не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика-субъекта МСП по реструктурированным ссудам.

- возможность до 30 сентября 2020 года принимать решение о неухудшении оценки финансового положения заемщика-субъекта МСП для целей формирования резервов под потери.

Банк России рекомендует кредитным организациям, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам в период до 30 сентября 2020 года в качестве первоочередной меры, направленной на предотвращение случаев возникновения у субъектов МСП просроченной задолженности или в целях ее урегулирования, рассматривать реструктуризацию предоставленных им кредитов (займов) в случае поступления соответствующих заявлений от субъектов МСП.

3. Меры по поддержке ипотечного кредитования.

Для поддержания доступности ипотечного кредитования в условиях, когда банки приостанавливают снижение ставок, Банк России:

- снизил значения надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам и кредитам на финансирование по договору долевого участия в строительстве, предоставленным с 1 апреля 2020 года;

- изменил порядок применения надбавок по кредитам с низким первоначальным взносом. Для ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (до 10%), погашаемых за счет материнского капитала, надбавки к коэффициентам риска теперь будут снижаться по мере погашения кредита, что расширит возможности по получению ипотеки для семей с детьми.

- принял решение о включении в Ломбардный список ряда ипотечных облигаций, которые обладают необходимым кредитным качеством и соответствуют иным установленным требованиям.

4. Меры по поддержке потенциала финансового сектора по предоставлению ресурсов экономике.

Изменение внешних условий и давление на внутренний спрос из-за пандемии могут привести к снижению доступности финансовых ресурсов для реального сектора. Чтобы поддержать кредитование, Банк России:

- предоставляет право кредитным организациям и некредитным финансовым организациям, применяющим нормативные акты Банка России по бухгалтерскому учету, долевые и долговые ценные бумаги, приобретенные до 1 марта 2020 года, отражать в бухгалтерском учете по справедливой стоимости на 1 марта 2020 года, а долговые ценные бумаги, приобретенные в период с 1 марта 2020 года по 30 сентября 2020 года, отражать по справедливой стоимости на дату приобретения. Данные меры будут действовать до 1 января 2021 года.

- до 1 апреля 2021 года смягчает условия предоставления безотзывных кредитных линий в рамках соблюдения норматива краткосрочной ликвидности Н26 (Н27). Плата за право пользования безотзывной кредитной линией будет снижена с 0,5% до 0,15%, также будет пересмотрен порядок расчета максимального лимита безотзывной кредитной линии в сторону повышения возможностей системно значимых кредитных организаций (СЗКО) управлять ликвидностью в условиях повышенной волатильности.

- предоставляет кредитным организациям возможность включения операций в шести иностранных валютах (доллар США, евро, фунт стерлингов Соединенного Королевства, швейцарский франк, японская иена, китайский юань) в расчет обязательных нормативов (кроме расчета размеров (лимитов) открытой валютной позиции) по официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на 01.03.2020, на период с 01.03.2020 по 30.09.2020 включительно.

- сохраняет значение национальной антициклической надбавки на нулевом уровне.

- предоставляет негосударственным пенсионным фондам право не приводить портфели пенсионных резервов и пенсионных накоплений в соответствие с требованиями стресс-тестирования в срок до 1 января 2021 года.

- предоставляет негосударственным пенсионным фондам и управляющим компаниям право до 01.01.2021 не приводить портфели в соответствие с установленными структурными ограничениями в случае возникновения нарушений в результате рыночных факторов.

Обращаем внимание, что помимо приведенных выше возможностей у кредитных организаций имеется право использовать надбавки к нормативам достаточности капитала (надбавку поддержания достаточности капитала и надбавку за системную значимость) при соблюдении ими ограничений на величину доли прибыли, подлежащей распределению в зависимости от величины надбавок, в том числе на выплату дивидендов и на компенсационные и стимулирующие выплаты менеджменту.

Банк России исходит из того, что указанные регуляторные послабления должны быть использованы финансовыми организациями не для осуществления выплаты бонусов менеджменту, а для поддержания кредитования экономики. В связи с этим Банк России рекомендует финансовым организациям, воспользовавшимся одним или несколькими из перечисленных выше видов регуляторных послаблений, в 1,5 раза увеличить долю отложенного вознаграждения для лиц, принимающих риски, по итогам 2020 года, а также в 1,5 раза увеличить период отсрочки выплаты отложенной части вознаграждения по итогам 2019 года.

Банк России откладывает ряд изменений в регулирование кредитных организаций, в частности:

- отложить дату начала применения норм о порядке резервирования сделок слияния и поглощения до 30 сентября 2020 года;

- отложить дату вступления в силу норматива концентрации крупных кредитных рисков (Н30) до 1 января 2022 года;

- перенести рассмотрение вопроса о дифференцированных надбавках за системную значимость к нормативам достаточности капитала СЗКО на 2021 год;

- перенести срок предоставления информации об организации внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) и их результатах по состоянию на 1 января 2020 года на индивидуальной и консолидированной основе на 30 сентября 2020 года.

5. Меры по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на финансовые организации.

С учетом изменений в организации работы в финансовых организациях, перевода большой части сотрудников на удаленную работу Банк России считает необходимым временно снизить регуляторную и надзорную нагрузку, в первую очередь ограничить мероприятия, требующие личного присутствия сотрудников в офисах, увеличить сроки на предоставление отчетности, снизить количество несрочных запросов в финансовые организации. Банк России:

- приостанавливает проверки кредитных организаций и НФО (за исключением случаев, требующих неотложного реагирования), переносит запланированные проверки на период после 1 июля 2020 года.

- приостанавливает реализацию контактных мероприятий превентивного поведенческого надзора (за исключением случаев, требующих неотложного реагирования) на период до 1 июля 2020 года.

- увеличивает срок исполнения предписаний и запросов надзорного характера до 1 месяца дополнительно к стандартному сроку (за исключением случаев, требующих неотложного реагирования).

- будет воздерживаться от применения мер в отношении финансовых организаций в части требований нормативных актов Банка России в области обеспечения защиты информации при осуществлении банковской деятельности при организации дистанционной работы работников финансовых организаций.

- ограничивает применение административных наказаний, прежде всего за случаи несоблюдения сроков представления отчетности, нарушения корпоративного законодательства, законодательства в области бюро кредитных историй. Возбужденные дела об административных правонарушениях предполагается рассматривать с учетом эпидемиологической ситуации и возможности снижения административной нагрузки.

- до 1 июля 2020 года увеличивает срок предоставления в репозитарии информации о договорах, предусмотренных Указанием № 4104-У, с 3 до 6 рабочих дней с даты их заключения.

- определит список форм отчетности, в отношении которых к кредитным организациям и НФО не будут применяться меры за нарушение порядка предоставления отчетности за отчетные периоды с января по июнь 2020 года (при необходимости будет продлено). Сбор статистической и иной информации от кредитных организаций и НФО в соответствии с Программой обследований Банка России на первое полугодие 2020 года будет сокращен.

- вносит изменения в Регламент функционирования платежной системы Банка России (ПСБР), предусматривающие продление работы ПСБР на 1 час.

6. Меры по снижению нагрузки на российские акционерные общества.

Банк России подготовил предложения по изменению корпоративного законодательства. Эти изменения позволят адаптировать к текущей ситуации требования по срокам и форматам раскрытия информации, проведению корпоративных действий, сохранив при этом необходимый уровень защиты интересов акционеров. В частности, планируется разрешить акционерным обществам:

- увеличить сроки проведения корпоративных процедур;

- не учитывать финансовые результаты деятельности акционерных обществ за 2020 год с точки зрения соотношения стоимости чистых активов и уставного капитала общества;

- проводить в 2020 году операции обратного выкупа своих акций на бирже по упрощенной процедуре;

- исполнить требование о раскрытии в 2020 году годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности компаний и иной информации эмитентами в более поздний срок;

- исполнить требование по созданию для публичных обществ комитета по аудиту наблюдательного совета и системы внутреннего аудита до 1 января 2021 года (сейчас - с 1 июля 2020).

1 Кредитные организации, которым присвоен хотя бы один кредитный рейтинг не ниже "АА(RU)" по классификации рейтингового агентства АКРА (АО) или "ruАА" по классификации рейтингового агентства АО "Эксперт РА".