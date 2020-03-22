Макрон предупредил французов о грядущих проблемах в экономике из-за COVID-19

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Пандемия коронавируса COVID-19 спровоцирует большие финансовые и экономические проблемы во Франции, заявил в воскресенье президент этой страны Эммануэль Макрон.

"Это - война (против коронавируса), и она продлится какое-то время", - цитируют его парижские СМИ.

Президент призвал защищать жителей, для которых COVID-19 представляет наибольшую опасность, а также - поддерживать французскую систему здравоохранения.

По его словам, еще одной важной задачей является снижение стресса для населения, вынужденного соблюдать меры по карантину.

Наконец, Макрон считает нужным готовить общество к тому, чтобы "противостоять беспрецедентному финансовому кризису и реальному кризису в сфере экономики".

Как сообщала газета South China Morning Post, по состоянию на 08:00 по Москве, во Франции инфицированных COVID-19 насчитывалось 14 459 человек, 562 умерли.

В начале недели Макрон ввел во Франции жесткие ограничения на передвижения на 15 дней. В стране закрылись многие предприятия, кроме продуктовых магазинов, банков, аптек и парикмахерских. Гражданам разрешают выйти из дома только по крайней необходимости, например, на работу или за продуктами.