Ведомствам поручили изменить приоритеты в расходах бюджета

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Правительство поручило Минфину и Минэкономразвития к 26 марта подготовить предложения по приоритизации расходов бюджета в антикризисных целях. Об этом говорится в перечне поручений Михаила Мишустина, сформулированных после совещания 21 марта.

На совещании 23 марта премьер-министр повторил, что нужно установить приоритеты для первоочередных расходов бюджета в условиях борьбы с коронавирусом.

В перечне поручений также говорится о возможном ограничении экспорта лекарств, продуктов и товаров первой необходимости, о мерах по поддержке малого и среднего бизнеса и системообразующих предприятий в регионах.

Минфину премьер также поручил подготовить законопроекты о возможной отсрочке или реструктуризации долгов регионов по кредитам, ранее выданным из федерального бюджета.