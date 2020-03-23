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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:16

Ведомствам поручили изменить приоритеты в расходах бюджета

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Правительство поручило Минфину и Минэкономразвития к 26 марта подготовить предложения по приоритизации расходов бюджета в антикризисных целях. Об этом говорится в перечне поручений Михаила Мишустина, сформулированных после совещания 21 марта.

Экономический кризис

На совещании 23 марта премьер-министр повторил, что нужно установить приоритеты для первоочередных расходов бюджета в условиях борьбы с коронавирусом.

В перечне поручений также говорится о возможном ограничении экспорта лекарств, продуктов и товаров первой необходимости, о мерах по поддержке малого и среднего бизнеса и системообразующих предприятий в регионах.

Минфину премьер также поручил подготовить законопроекты о возможной отсрочке или реструктуризации долгов регионов по кредитам, ранее выданным из федерального бюджета.

Михаил Мишустин Минфин Минэкономразвития правительство

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