Мишустин за два дня выделил 23 млрд руб. на производство лекарств и медтехники

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Правительство за последние два дня выделило больше 23 млрд рублей на производство медицинской и фармацевтической продукции, которая нужна для борьбы с коронавирусом, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, в первую очередь, на эти деньги будут закупаться тепловизоры, бесконтактные термометры, установки для обеззараживания воздуха - оборудование, которое пользуется повышенным спросом. Он также пообещал поддержать производителей этой продукции, чтобы они могли увеличить ее выпуск.

Субсидии будут направляться через Фонд развития промышленности. "Их смогут получить как действующие предприятия, так и новые инвестпроекты в этой сфере", - сказал Мишустин.

Ранее в понедельник из документов на сайте правительства стало известно, что кабмин выделил 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и еще 5 млрд рублей - на закупку термометров и установок обеззараживания воздуха в федеральных министерствх и ведомствах.

Еще 10 млрд рублей правительство выделило из резервного фонда на производство и закупку оборудования и продукции для диагностики, выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний, средств индивидуальной защиты, лекарственных средств и медицинских изделий.

Эти деньги будут выделяться через "Российский фонд технологического развития", который будет помогать компаниям деньгами, чтобы они могли расширять или модернизировать производство, а также закупать за границей готовую продукцию, если в России возникнет дефицит.