Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:16

Мишустин за два дня выделил 23 млрд руб. на производство лекарств и медтехники

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Правительство за последние два дня выделило больше 23 млрд рублей на производство медицинской и фармацевтической продукции, которая нужна для борьбы с коронавирусом, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Пандемия коронавируса

По его словам, в первую очередь, на эти деньги будут закупаться тепловизоры, бесконтактные термометры, установки для обеззараживания воздуха - оборудование, которое пользуется повышенным спросом. Он также пообещал поддержать производителей этой продукции, чтобы они могли увеличить ее выпуск.

Субсидии будут направляться через Фонд развития промышленности. "Их смогут получить как действующие предприятия, так и новые инвестпроекты в этой сфере", - сказал Мишустин.

Ранее в понедельник из документов на сайте правительства стало известно, что кабмин выделил 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и еще 5 млрд рублей - на закупку термометров и установок обеззараживания воздуха в федеральных министерствх и ведомствах.

Еще 10 млрд рублей правительство выделило из резервного фонда на производство и закупку оборудования и продукции для диагностики, выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний, средств индивидуальной защиты, лекарственных средств и медицинских изделий.

Эти деньги будут выделяться через "Российский фонд технологического развития", который будет помогать компаниям деньгами, чтобы они могли расширять или модернизировать производство, а также закупать за границей готовую продукцию, если в России возникнет дефицит.

Михаил Мишустин правительство

Новости по теме

Новости

В Москве будут диагностировать COVID-19 без проверки первичного теста в Новосибирске

В Москве будут диагностировать COVID-19 без проверки первичного теста в Новосибирске

Россия частично отменила запрет на въезд белорусов в страну

Министерствам поручили продумать ограничение экспорта продуктов и лекарств

Министерствам поручили продумать ограничение экспорта продуктов и лекарств

Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ

В РФ начнут отслеживать по телефонам всех, кто встречался с больными коронавирусом

В РФ начнут отслеживать по телефонам всех, кто встречался с больными коронавирусом

Мэрия Москвы отменила льготный проезд для старшеклассников из-за коронавируса

Мэрия Москвы отменила льготный проезд для старшеклассников из-за коронавируса

Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 438

Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 438
Пандемия коронавируса

Власти приостановили Всероссийскую диспансеризацию населения из-за COVID-19

Власти приостановили Всероссийскую диспансеризацию населения из-за COVID-19

Что случилось этой ночью: понедельник, 23 марта

Самолет ВКС России привез 25,5 млн защитных масок из КНР

Самолет ВКС России привез 25,5 млн защитных масок из КНР
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');