Аirbus отказался от прогноза на 2020 год и планов по дивидендам

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Аэрокосмический концерн Airbus сообщил, что отозвал предложение о выплате 1,4 млрд евро дивидендов за 2019 год, а также отозвал прогноз на 2020 год из-за неопределенности в связи с пандемией коронавируса.

Совет директоров компании также одобрил получение еще 15 млрд евро кредита, который должен обеспечить компанию дополнительными наличными средствами. Сейчас у компании уже есть кредит на 3 млрд евро.

Ранее совет рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 год в размере 1,8 евро на акцию.

Airbus заявил, что у него достаточно наличных на случай расходов, вызванных коронавирусом и что компания намерена поддерживать ликвидность даже в случае протяженного кризиса.

Котировки Airbus рухнули на 8,8% на торгах в понедельник.