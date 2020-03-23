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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:16

Аirbus отказался от прогноза на 2020 год и планов по дивидендам

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Аэрокосмический концерн Airbus сообщил, что отозвал предложение о выплате 1,4 млрд евро дивидендов за 2019 год, а также отозвал прогноз на 2020 год из-за неопределенности в связи с пандемией коронавируса.

Экономический кризис

Совет директоров компании также одобрил получение еще 15 млрд евро кредита, который должен обеспечить компанию дополнительными наличными средствами. Сейчас у компании уже есть кредит на 3 млрд евро.

Ранее совет рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 год в размере 1,8 евро на акцию.
Airbus заявил, что у него достаточно наличных на случай расходов, вызванных коронавирусом и что компания намерена поддерживать ликвидность даже в случае протяженного кризиса.

Котировки Airbus рухнули на 8,8% на торгах в понедельник.

Airbus Европа

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