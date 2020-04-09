Airbus сократит производство самолетов на треть из-за коронавируса

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Европейский аэрокосмический концерн Airbus SE решил сократить производство на треть на фоне ограничения международных перелетов в связи с пандемией коронавируса.

Компания сообщила, что сократит производство узкофюзеляжных самолетов Airbus A320 с 60 до 40 единиц в месяц.

Производство широкофюзеляжных самолетов Airbus A350 будет сокращено с примерно 10 единиц до шести в месяц. Также компания будет производить лишь два самолета семейства A330 в месяц, тогда как изначально планировала ежегодно производить 40 таких лайнеров.

Главный исполнительный директор Airbus Гийом Фори сказал, что решение о сокращении производства отражает ситуацию со спросом и что компания примет меры для сохранения достаточного количества денежных средств.

"Мы уменьшаем производство и обеспечиваем сохранность нашего баланса", - сказал он.

В конце марта Airbus отозвал предложение о выплате дивидендов за 2019 год и прогноз на текущий год из-за неопределенности в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19.