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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 10:39

Boeing попросил у правительства США $60 млрд финансовой помощи

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Авиастроительный концерн Boeing попросил у США не менее $60 млрд финансовой помощи для поддержки всей аэрокосмической отрасли страны. Компания объяснила, что она сама, его поставщики, клиенты-авиакомпании и аэропорты оказались в тяжелом положении и им нужна помощь для выхода из кризиса.

Эпидемия коронавируса

Boeing рассчитывает получить средства как от государства, так и частные, в том числе кредиты под госгарантии.

"Выделение средств Boeing поддержит всю авиационную отрасль, поскольку основная часть ликвидности, которую получит компания, будет направлена на выплаты поставщикам для сохранения стабильности цепочки поставок", - говорится в пресс-релизе компании.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что Boeing обсуждает с представителями Конгресса и Белого дома вопрос о выделении финансовой помощи компании и ее поставщикам. Президент Дональд Трамп на брифинге 17 марта поддержал идею помочь Boeing.

Однако опрошенные газетой эксперты не считают, что Boeing может столкнуться с кризисом ликвидности в ближайшее время. "Boeing остается сильной компанией", - заявил аналитик S&P Global Ratings Крис ДеНиколо.

Тем не менее, S&P Global Ratings в понедельник понизило рейтинг Boeing с "A-" до "BBB", что уже относится к спекулятивной категории. Эксперты агентства отметили, что "денежный поток Boeing в следующие два года, вероятно, будет существенно ниже, чем ожидалось", поскольку полеты самолетов 737 MAX до сих пор не возобновлены, а распространение коронавируса привело к "резкому снижению объема глобальных авиаперевозок".

Акции Boeing подешевели на 4,2% по итогам торгов во вторник и еще на 9,5% в ходе дополнительных торгов. Их стоимость упала на 67% за последние 12 месяцев.

Boeing США 737 MAX Дональд Трамп

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