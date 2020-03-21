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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05

ОПЕК и отраслевой регулятор Техаса заявили о необходимости нефтяной сделки

Глава нефтяного регулятора Техаса также сообщил, что получил приглашение на следующее заседание ОПЕК

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо и комиссар регулирующего органа, отвечающего за освоение нефтяных месторождений в крупнейшем нефтедобывающем штате США - Техасе, - Райан Ситтон (Ryan Sitton) обсудили мировой спрос и предложение нефти, говорится в твиттере последнего.

"Отличная беседа о мировом спросе и предложении. Мы все согласны с тем, что для обеспечения экономической стабильности должна быть заключена международная сделка для того, чтобы оправиться от [коронавирусной инфекции] COVID-19", - сообщил комиссар, отметив, что Баркиндо пригласил его принять участие в следующем заседании ОПЕК.

Ранее газета The Wall Street Journal анонсировала эту встречу как попытку американских производителей сланцевой нефти начать диалог с ОПЕК, который может помочь установить перемирие между тремя крупнейшими мировыми производителями нефти и потенциально разрешить саудовско-российскую ценовую войну, которая опустошила нефтяные рынки за последние недели.

США ОПЕК Техас

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