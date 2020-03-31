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За февраль россияне забрали из банков валюту почти на $2 млрд

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В феврале, с началом первой волны ослабления курса рубля российские вкладчики сняли с валютных счетов в российских банках почти $2 млрд накоплений, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на банковскую отчетность, опубликованную ЦБ.

Экономический кризис

Из Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка было выведено по $300–360 млн. Из менее крупных банков, таких как СМП-банк, "ФК Открытие", Альфа-банк, вкладчики забрали $120–200 млн. Опрошенные изданием участники рынка предположили, что чаще всего деньги были конвертированы в рублевые депозиты, однако часть вкладчиков могла и снять наличные.

$2 млрд составляет около 2% от объема всех валютных депозитов, отмечает издание. В январе 2020 года объем вкладов сократился всего на $0,6 млрд. Осенью 2018 года на фоне опасений по поводу возможной принудительной конвертации валютных вкладов в рубли только из Сбербанка люди за месяц вывели свыше $1 млрд.

В феврале валюту с депозитов могли начать снимать вкладчики, которых одновременно отпугивали низкие ставки по вкладам и начавшаяся волатильность на мировых рынках, прокомментировал старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. "Проще говоря, какая-то часть вкладчиков решила уйти в кэш", - добавил он. В марте он ожидает продолжения оттока валюты, поскольку деньги могут начать снимать предприниматели на решение срочных задач.

В основном люди продавали валюту на высоких курсах и размещали эти средства в рублях, сказали в "ФК Открытие".

Банковские вкладчики могли обменивать не только безналичную, но и наличную валюту на фоне падения рубля, чтобы зафиксировать доход, и переводили ее на рублевые счета, предположил главный экономист "ПФ Капитал" Евгений Надоршин. Он назвал традиционным для февраля рост средств на счетах населения, но в 2020 году, по его словам, прирост был выше сезонного. По данным банков, объем вложений физических лиц на рублевые счета в феврале 2020 года вырос почти на 390 млрд рублей, до 29,7 трлн рублей.

От вкладов в евро банки активно уходили в 2019 году, напоминает "Коммерсантъ". В марте 2020 года ряд банков либо объявили об отказе принимать долларовые депозиты (Райффайзенбанк), либо резко снизили по ним ставки (Ситибанк, Росбанк, ВТБ). С учетом этой тенденции клиенты все менее активно размещают на них свои средства, отдавая предпочтение рублевым депозитам, где ставки значительно выше, сказали в ВТБ.

Сбербанк Банк России ВТБ Газпромбанк Альфа-банк

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