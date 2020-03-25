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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:52

Автодилеры попросили у Мишустина налоговые каникулы, чтобы избежать закрытия 30% центров

Автодилеры попросили у Мишустина налоговые каникулы, чтобы избежать закрытия 30% центров
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Автодилеры попросили правительство освободить их от социальных выплат, ввести каникулы по налогам на землю и имущество и дать отсрочку по уплате НДС, пишут "Ведомости". Они попросили о помощи перед неминуемым обвалом авторынок из-за коронавируса.

Экономический кризис

Эти меры поддержки помогут им избежать массовых увольнений и банкротств, говорится в письме премьер-министру Михаилу Мишустину от ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД, объединяет около 1250 дилеров, на которых приходится 67% продаж автомобилей).

Без такой помощи бизнес может потерять 10–20 млрд рублей от оборотного капитала отрасли, закрыться могут до 30% дилерских центров, сказал изданию заместитель исполнительного директора "Ключавто" Сергей Киселев, который подтвердил подлинность письма РОАД.

Дилеры предупреждают, что упадут продажи новых и подержанных машин, а также рынки сервисных услуг и запчастей. При остановке автозаводов ситуация будет катастрофической, опасается бизнес.

Киселев напомнил, что дилеры десятилетиями строили инфраструктуру национального авторитейла, инвестировали в центры в общей сложности более $15 млрд. Отрасль еще не восстановилась после кризиса 2015 года, который привел к закрытию 1200 дилерских центров и сокращению 100 000 человек, добавил он.

По данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2019 году продажи новых легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в России снизились на 2,3% в годовом измерении, до 1,76 млн штук. В 2020 году АЕБ ждет падения на 2,1%. РОАД ждет спада продаж на 8% в текущем году.

Опрошенные изданием дилеры отметили рост продаж в последних неделях марта. Во второй половине марта зарезервировано под покупку в 1,5–2 раза больше машин массовых и премиум-брендов, чем в начале месяца, год к году рост более чем в 1,5 раза, сообщил операционный директор "Авилона" Александр Никонов. В "Рольфе" за 16–22 марта продажи выросли на 35%. Никонов объяснил ажиотажный спрос предстоящим пересмотром цен из-за роста курсов валют.

Хроника 27 января – 25 марта 2020 годаЭкономический кризис
РОАД Михаил Мишустин Ключавто АЕБ Авилон Рольф Александр Никонов Сергей Киселев

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