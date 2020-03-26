В Думу внесен законопроект о моратории на банкротство при форс-мажорах

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму поправки в закон о несостоятельности, которые даст кабмину право вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве в исключительных случаях - например, при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера или сильных скачках курса рубля.

Перечень "исключительных случаев" в проекте (№931192-7) открыт, то есть они могут быть иными, а не только упомянутыми выше.

Предполагается, что правительство будет вводить мораторий актом, в котором должны быть "указаны отдельные виды экономической деятельности, предусмотренные Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, а также отдельные категории лиц и (или) перечень лиц", на которые будет распространяться мораторий.

Срок действия запрета на подачу заявлений о банкротстве будет определять правительство, оно сможет его продлевать в зависимости от обстоятельств.

Заявления о несостоятельности, поданные во время действия такого моратория, будут возвращаться подателю.

Не смогут направить заявления в суд и те кредиторы, которые еще до введения ограничений опубликовали обязательное уведомление о своем намерении обратиться в суд в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц. "Со дня начала действия моратория сведения, содержащиеся в таком уведомлении, утрачивают силу", - говорится в законопроекте.

В случае, если на момент введения моратория суд еще не открыл процедуру по делу, то оно будет приостановлено.