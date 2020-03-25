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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:51

Кудрин спрогнозировал отсутствие экономического роста в РФ в этом году

Глава Счетной палаты полагает, что властям придется принимать антикризисные меры

Кудрин спрогнозировал отсутствие экономического роста в РФ в этом году
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что в этом году из-за коронавируса в РФ не будет роста экономики.

"В этом году ситуация будет намного сложнее. Как я уже сказал, проблема коронавируса и его распространения, остановка целого ряда производств, нарушение производственных цепочек приведет к тому, что мы в этом году, скорее всего, не будем иметь экономический рост", - сказал Кудрин, выступая на заседании Совета Федерации в среду.

Экономический кризис

"Я говорю даже мягко потому, что сейчас прогнозы уточняются. Скорее всего, будет снижение ВВП", - добавил он. По его словам, "это означает, что мы и в субъектах Российской Федерации увидим уменьшение доходной базы при том, что обязательства, как правило, не сокращаются".

"Думаю, здесь потребуется принятие антикризисных мер, в том числе тех, которые мы применяли, когда я был министром финансов в 2008-2009 году",- сказал Кудрин. Он уточнил, что имеет в виду в том числе помощь из федерального бюджета в виде дополнительных дотаций регионам.

В связи с этим Кудрин считает необходимым поднять вопрос о реструктуризации долгов регионов. "В этой связи считаю, что вопрос и долговой политики требует внимания в части какого-то нового раунда реструктуризации", - сказал председатель СП.

В то же время, по его словам, эта тема требует дополнительного анализа. "Я сейчас не буду говорить параметры. Заморозить это (долги - ИФ) или иначе как-то поступить. Конечно, это требует анализа", - сказал Кудрин.

"Всегда важно, чтобы это не единый какой-то был подход, точнее, единый подход, но учитывающий обстоятельства субъектов РФ потому, что те, кто больше накапливал долги, они, получается, выигрывают", - отметил Кудрин. Он подчеркнул, что "здесь нужен разумный баланс", но "в любом случае многим потребуется дополнительная помощь в этом году".

Ранее в марте глава СП прогнозировал, что если в течение года цена на нефть сохранится на уровне в $35 за баррель, а доллар будет стоить около 72 рублей, российский бюджет потеряет около 3 трлн рублей, дефицит бюджета будет чуть меньше 2% ВВП, а рост экономики будет ближе к нулю.

Алексей Кудрин Счетная палата

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