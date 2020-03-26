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Белый дом выделит для помощи экономике США $2 трлн на три месяца

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Законопроект об экстренной помощи американской экономике общим объемом $2 трлн сохранит ее на плаву в течение трех месяцев, заявил министр финансов Стивен Мнучин в среду во время пресс-конференции в Белом доме.

"Мы оцениваем это на три месяца. Надеюсь, нам это не понадобится в течение трех месяцев. Мы ожидаем, что это будет значительная сумма денег, которая, если это необходимо, покроет потребности экономики", – сказал Мнучин.

Он выразил благодарность лидеру сенатского большинства Митчу Макконнеллу и лидеру сенатского меньшинства Чаку Шумеру за их работу.

В свою очередь, президент США призвал Конгресс принять законопроект.

Администрация президента США Дональда Трампа и сенаторы-демократы достигли соглашения по законопроекту об экстренной помощи американской экономике и гражданам объемом порядка $2 трлн.

Законопроект предусматривает денежные выплаты в размере $1200 множеству американцев, создание программы поддержки малого бизнеса объемом $367 млрд, а также выделение $500 млрд для финансирования различных отраслей экономики, поддержки городов и штатов.

Голосование в Сенате по согласованному законопроекту пройдет позднее в среду.

Спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси ранее заявила, что надеется на быстрое одобрение нижней палатой законопроекта, который согласуют Белый дом и Сенат.

США Стивен Мнучин

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