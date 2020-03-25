Рынок акций РФ после обращения Путина к нации начал корректироваться вниз

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру в среду начал корректироваться вниз после телеобращения президента РФ Владимира Путина к нации в связи с ситуацией с коронавирусом; динамика blue chips смешанная на фоне роста внешних фондовых площадок благодаря экстренной помощи Федрезерва американской экономике и на фоне снижения нефти на ожиданиях падения спроса в условиях пандемии коронавируса.

К 17:20 по Москве индекс МосБиржи просел до 2391,94 пункта (-0,9%, утром индекс поднимался выше 2518 пунктов), индекс РТС - 945,96 пункта (-2%, максимум дня - 1027,6 пункта); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 6,4%.

Доллар стоит 79,29 рубля (+1,01 рубля), утром курс опускался ниже 77 руб./$1.

По словам Путина, полностью заблокировать проникновение коронавируса в Россию "объективно невозможно", однако транспорт, магазины, аптеки и органы власти продолжат работу в "длинные выходные" - с 28 марта по 5 апреля (эта неделя объявлена нерабочей с сохранением зарплаты).

России удается сдерживать распространение коронавируса на своей территории, но она не может полностью отгородиться от этой угрозы, экономика России из-за последствий эпидемии испытывает сильное давление, заявил Путин.

Подешевели акции "Россетей" (-5,9%), "РусГидро" (-5,6%), Сбербанка (-4,6%), "Мосбиржи" (-4,5%), "Татнефти" (-4,2%), "ФСК ЕЭС" (-3,8%), "Мобильных телесистем" (-3,6%).

Выросли "префы" "Мечела" (+6,4%), бумаги ПАО "Полюс" (+4,4%), "АЛРОСА" (+3,3%), "НОВАТЭКа" (+2,7%), "Яндекса" (+2,4%), "Аэрофлота" (+1,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,7%), "Газпром нефти" (+1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 17:20 по Москве составил 138,442 млрд рублей (из них 28,336 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка ).

Buyback "Яндекса" на 300 млн долларов, индексы в США и Азии

Интернет-компания "Яндекс" ускоряет реализацию программы buyback на сумму до $300 млн, говорится в обзоре Goldman Sachs по итогам прошедшей накануне телефонной конференции "День российского интернета", в которой участвовал менеджмент компании. Согласно данным обзора, это связано с падением рынка акций, которое, в свою очередь, обусловлено стремительным распространением COVID-19. "Яндекс" заявил о запуске программы выкупа акций класса "A", которая запланирована на 12 месяцев, в ноябре 2019 года.

В США индексы во вторник, 24 марта, выросли на 8,1-11,4% на фоне ожиданий согласования властями США программы помощи экономике на фоне пандемии коронавируса. Индекс S&P 500 (+9,4%) отскочил от минимума 2016 года и продемонстрировал максимальный однодневный прирост с октября 2008 года, в то время как индикатор Dow Jones подскочил более чем на 11%, что стало самым существенным подъемом с 1933 года.

В среду продолжился подъем в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 8%, китайский Shanghai Composite - на 2,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 3,8%), но замедлился подъем в Европе (индексы CAC 40, FTSE растут на 0,4-0,4%, DAX упал на 1,9%), наметилась коррекция в США (индекс S&P 500 проседает на 0,6%).

Законопроект об экстренной помощи экономике США и американцам

Администрация президента США Дональда Трампа и сенаторы-демократы достигли соглашения по законопроекту об экстренной помощи американской экономике и гражданам общим объемом порядка $2 трлн, сообщает Dow Jones со ссылкой на директора по законодательным вопросам Белого дома Эрика Уэланда.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл, а также лидер демократического меньшинства Чак Шумер в ближайшее время объявят о достигнутых договоренностях.

Ранее сообщалось, что законопроект, обсуждавшийся Белым домом и Сенатом, предусматривает денежные выплаты в размере $1200 множеству американцев, создание программы поддержки малого бизнеса объемом $367 млрд, а также выделение $500 млрд для финансирования различных отраслей экономики, поддержки городов и штатов.

Коронавирус остается в центре внимания всего мира

В центре внимания остаются новости, касающиеся темпов и масштабов распространения коронавируса в мире. По состоянию на 8:00 по московскому времени среды в мире насчитывалось 399 тыс. 191 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 18 тыс. 149 человек, поправились более 101 тыс., сообщила газета South China Morning Post.

За истекшие сутки число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 43,591 тыс. человек, скончавшихся - на 2,058 тыс. Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных стран.

Ситуация с нефтью

Тем временем, нефть в среду возобновила снижение, цена Brent находится на $1,3 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 17:20 по Москве составила $26,1 за баррель (-3,9% и +0,4% во вторник), майская цена WTI - $23,01 за баррель (-4,2% и +2,8% накануне).

В среду трейдеры ожидают публикации данных Минэнерго США об изменении запасов топлива в стране. Накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 1,35 млн баррелей, бензина - на 2,6 млн баррелей, дистиллятов - на 1,9 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, прогнозируют увеличение запасов нефти на 2,5 млн баррелей и сокращение запасов бензина и дистиллятов на 2,4 млн баррелей и 1,6 млн баррелей соответственно.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российские фондовые индексы отступили от максимумов дня вслед за коррекцией на зарубежных площадках. Нефть возобновила снижение в преддверии вечернего отчета Минэнерго США по запасам, от которого ожидают умеренно негативных статданных (ожидается рост резервов нефти на 2,9 млн баррелей при сокращении совокупных запасов нефтепродуктов чуть более чем на 4 млн баррелей).

В Европе рынок акций взял передышку после уверенного повышения в начале недели. Региональная статистика показала падение индекса делового оптимизма Ifo по Германии за март до 86,1 пункта с февральских 96 пунктов (ожидалось 87,7 пункта). Утром стало известно, что законодатели в США достигли предварительного соглашения о программе экономического стимулирования в объеме $2 трлн, но данный фактор уже во многом отыгран.

Индексы МосБиржи и РТС в среду протестировали психологически важные отметки 2500 и 1000 пунктов, после чего отступили вниз в связи с начавшейся фиксацией прибыли на европейских и нефтяных площадках. Неопределенность на данный момент сохраняется в отношении настроений на биржах США.

Мнения аналитиков

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, среди лидеров роста в среду выступают бумаги "Аэрофлота" - "ВТБ Лизинг" пошел навстречу компании и предоставит отсрочку по платежам за переданные в пользование самолеты.

Закрытие на карантин работы на ряде месторождений Алмазов в Северной Америке и оживление активности в Азии могут поддержать продажи "Магнитогорского металлургического комбината". Поддержку акциям компаний цветной металлургии оказывают растущие цены на металлы (палладий растет на 7,5%, платина - на 2,6%).

Упали расписки X5 Retail Group (-8,5%) - инвесторы частично выходят из подорожавших акций потребительского сектора в пользу бумаг с более высоким потенциалом отскока. В целом российские акции уже отыграли часть обвального падения, которое наблюдалось с 24 февраля по 18 марта - в этот период индекс МосБиржи упал на треть. В то же время за последнюю неделю восстановление индекса составило почти 18% и индексу удалось отыграть почти более трети первоначального падения.

По сообщениям СМИ, в Конгрессе США пришли к согласию по пакету мер по стимулированию экономики на $2 трлн. Решимость Трампа после окончания карантинных мероприятий 12 апреля снять возможные ограничения и нормализовать экономическую активность поддержала "быков".

На неделе главы внешнеполитических ведомств G7 обсудят на телекоференции проблемы коронавируса, обстановку на Ближнем Востоке, Иран и КНДР - заявления первых лиц могут повлиять на расстановку сил рыночных игроков, отмечает аналитик.

По оценкам аналитиков Нордеа банка, оптимизм инвесторов подогрели сообщения о запуске беспрецедентных мер поддержки экономики США от ФРС, а также замедление темпов распространения коронавируса в Италии, что может свидетельствовать об эффективности объявленного две недели назад карантина в этой стране.

Кроме того, демократы и республиканцы в США близки к соглашению по пакету фискальных мер, направленных на поддержку американской экономики на сумму $2 трлн, итоговое голосование в Конгрессе США может состояться в ближайшее время.

Тем временем, количество заболевших коронавирусом в мире продолжает увеличиваться все более быстрыми. В текущих условиях карантина под наибольшим ударом оказывается сфера услуг, что омрачает перспективы экономической активности в развитых странах, поскольку этот сектор занимает большую долю в ВВП, чем производственные сектора экономики.

Трамп провел переговоры с принцем Саудовской Аравии, в ходе которого американский президент попросил саудовскую сторону не опускать цены до опасного для США уровня. Эти сообщения вместе со снижением запасов сырья в Штатах оказали утром в среду локальную поддержку ценам на нефть. Тем не менее, сокращение спроса на сырье в условиях снижения экономической активности по всему миру вряд ли позволит нефти продемонстрировать существенное восстановление, пока распространение коронавируса не будет взято под контроль, полагают эксперты Нордеа.