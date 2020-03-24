"Яндекс" ускорит реализацию программы buyback на $300 млн из-за упавшего рынка

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Интернет-компания "Яндекс" ускоряет реализацию программы buyback на сумму до $300 млн, говорится в обзоре Goldman Sachs по итогам телефонной конференции "День российского интернета", в которой участвовал менеджмент компании.

Согласно данным обзора, это связано с падением рынка акций, которое, в свою очередь, обусловлено стремительным распространением COVID-19.

В пресс-службе "Яндекса" отказались комментировать данную информацию.

"Яндекс" заявил о запуске программы выкупа акций класса A в ноябре 2019 года. Тогда в компании сообщали, что "акции могут выкупаться время от времени на открытом рынке". Точные сроки и объем выкупа будут зависеть от ряда факторов, включая рыночные, отмечали в "Яндексе".

В свою очередь аналитики отмечают, что программа запланирована на 12 месяцев.

Акции "Яндекса" достаточно волатильны, они традиционно реагируют сильными колебаниями как на корпоративные, так и на политические и регуляторные новости.

В частности, стоимость акций "Яндекса" за полтора месяца снизилась более чем на треть.