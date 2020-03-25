Сбербанк перенесет платежи по кредитам для наиболее пострадавших отраслей

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Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк России перенесет платежи по кредитам для заемщиков наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, говорится в пресс-релизе банка.

Программа поддержки коснется восьми отраслей, из которых подотрасли: транспорт, гостиничная и торговая недвижимость, сфера услуг, производство строительных материалов, розничная и оптовая торговля товарами выборочного спроса, образование, спорт, деятельность учреждений культуры и искусства.

Программа предусматривает для ряда отраслей перенос платежей второго квартала 2020 года на срок до 1 октября 2020 года, а для клиентов гостиничной и торговой недвижимости, как наиболее сильно ощутивших последствия пандемии, - на срок до окончания действия кредитного договора.

В сообщении отмечается, что Сбербанк "продолжает работать над дополнительными мерами поддержки своих клиентов", в том числе и в рамках решений президента РФ, озвученных им в среду, 25 марта.

Глава Сбербанка Герман Греф, слова которого приводятся в пресс-релизе, отметил, что в части разработки дополнительных мер поддержки банк работает в "тесном взаимодействии с правительством и ЦБ России".

"Банк будет оценивать реальное падение загрузки и снижение выручки клиентов указанных отраслей, обращений арендаторов за каникулами и закрытием части зон в торговых центрах, отменой бронирований по объектам, в рамках финансирования которых банк готов пойти на реструктуризацию", - поясняется в сообщении.

В нем указано, что каждый случай реструктуризации будет рассматриваться индивидуально, исходя из влияния ситуации на заемщика. Например, будет учитываться приостановление или ограничение деятельности заемщика или его ключевых контрагентов.

"Программа предусматривает перенос платежей как по основному долгу, так и по процентам по кредиту", - уточняет Сбербанк.