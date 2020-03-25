Семьи с правом на маткапитал дополнительно получат по 5 тыс. руб. на детей до 3 лет

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин объявил, что все семьи в России, имеющие право на материнский капитал, будут в ближайшие три месяца, начиная с апреля, получать дополнительно по 5 тыс. рублей на детей до трех лет.

Об этом президент заявил в среду, выступая с телеобращением к нации в связи с ситуацией с коронавирусом. Его выступление транслирует телеканал "Россия 24". "Надо поддержать семьи с детьми", - отметил президент.

"Такая поддержка сейчас особенно важна для семей, где дети сейчас не посещают ясли или детский сад, для родителей, которые находятся на больничном или в отпуске по уходу за ребенком", - пояснил Путин.

Глава государства также поручил правительству ускорить выплаты на детей от трех до семи лет включительно и ввести эту меру на месяц раньше, чем планировалось.

"Что касается нашей новой поддержки, а именно выплат для детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, поручаю правительству форсировать все организационные мероприятия, чтобы семьи начали получать эти выплаты не в июле, как планировалось, а на месяц раньше - уже в июне", - сказал Путин.

Все соцпособия и льготы в ближайшие полгода будут автоматически продлены

Кроме того, президент объявил, что все социальные пособия и льготы россиянам будут автоматически продлеваться в течение следующих шести месяцев.

"Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам, в течение ближайших шести месяцев должны продлеваться автоматически, без предоставления каких-либо дополнительных справок и хождений по инстанциям", - пояснил он.

В качестве примера глава государства привел ситуацию с семьей, имеющей право на льготы по ЖКХ. "Ей не надо будет регулярно подтверждать уровень своих доходов, чтобы получать такую поддержку", - отметил Путин.

Путин предложил ввести кредитные "каникулы" для части россиян

Глава государства также предложил ввести "каникулы" по потребительским и по ипотечным кредитам в случае падения доходов физлиц более чем на 30%. "Еще одна зона риска - это кредиты граждан. Понятно, что при резком сокращении доходов выплачивать долг в прежнем режиме трудно или просто невозможно. Предлагаю предусмотреть "каникулы" как по потребительским, так и ипотечным кредитам", - сказал Путин.

По его словам, если человек попал в сложную жизненную ситуацию, "а именно его месячный доход резко сократился, более чем на 30%, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его". "Разумеется, без всяких штрафных санкций", - подчеркнул Путин.

"Прошу Банк России предусмотреть аналогичный механизм пролонгации кредитов и для индивидуальных предпринимателей", - добавил глава государства.

Путин отметил, что в случае невозможности выплаты долга гражданином в силу объективных причин он не должен становиться заложником требований кредиторов. "Процедура банкротства должна быть посильной и необременительной. Прошу правительство и парламент ускорить принятие необходимых изменений в нормативную базу", - заявил президент.