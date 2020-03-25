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Путин призвал снизить до 15% ставку страховых взносов для малого и среднего бизнеса

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил снизить с 30% до 15% ставку страховых взносов для субъектов малого и среднего бизнеса, для зарплат, превышающих минимальный размер оплаты труда (МРОТ), сделав это не временной мерой поддержки, а постоянной.

"Сейчас мы обязаны сделать все, чтобы поддержать доходы граждан, прежде всего, занятых на малых и средних предприятиях. Чтобы у таких предприятий появились для этого дополнительные ресурсы, предлагаю в два раза - с 30% до 15% - снизить для них размер страховых взносов. Такая пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОТ. Если же зарплата будет на уровне МРОТ или почему-то даже ниже, то ставка останется прежней - 30%. Обращаю внимание - пониженная ставка вводится не на несколько месяцев, не только в качестве антикризисной меры, а, что называется, вдолгую, на перспективу. Таким образом мы создаем долгосрочный стимул для работодателей повышать зарплаты своим сотрудникам", - сказал он в телеобращении к гражданам РФ.

Также он предложил компаниям малого и среднего бизнеса предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев. "А для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, дать еще и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды", - сказал президент.

Владимир Путин

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